சரியான தலைமை இல்லாததை மறைக்க எஸ்.ஐ.ஆர்., பற்றி காங்கிரஸ் பேசுகிறது: மத்திய இணை அமைச்சர் சோமண்ணா விமர்சனம்
சரியான தலைமை இல்லாததை மறைக்க எஸ்.ஐ.ஆர்., பற்றி காங்கிரஸ் பேசுகிறது: மத்திய இணை அமைச்சர் சோமண்ணா விமர்சனம்
ADDED : நவ 04, 2026 12:42 PM
ஓசூர்: ‘‘காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சரியான தலைமை இல்லாததை மறைக்க, எஸ்.ஐ.ஆர்., பற்றி பேசி, மக்களை ஏமாற்றுகிறது,” என, மத்திய ரயில்வே இணை அமைச்சர் சோமண்ணா தெரிவித்தார்.
‘ஜனநாயகத்தை காப்போம், கும்பல் அராஜகத்தை அகற்றுவோம்’ என்ற தலைப்பில், சேலம் பெருங்கோட்ட, பா.ஜ., சார்பில், நேற்று ஓசூரில் பேரணி மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடந்தது. சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, நாமக்கல், கரூர் மாவட்ட பா.ஜ.,வினர் பங்கேற்றனர்.
பேரணியை, மத்திய ரயில்வே இணை அமைச்சர் சோமண்ணா தொடங்கி வைத்து, நடந்து சென்றார். பிரமாண்ட தேசியக்கொடியை பிடித்தபடி, பா.ஜ., தொண்டர்கள் சென்றனர். தமிழக பா.ஜ., தேர்தல் இணை பொறுப்பாளர் நிர்மல்குமார் சுரானா, மாநில செயலர் பொன் பாலகணபதி உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
பின் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் சோமண்ணா பேசியதாவது:
எந்தவொரு வாக்காளரும் விடுபடக்கூடாது என்பதற்காகவே, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது. மத்தியில், காங்., ஆட்சி இருந்தபோது, 12 முறை வாக்காளர் சிறப்பு திருத்த பணிகள் நடந்தன.
காங்., தோற்றால், எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணிக்கு எதிராக பேசுவர். அக்கட்சிக்கு சரியான தலைமை இல்லை என்பதை மறைக்க, எஸ்.ஐ.ஆர்., பற்றி நேரு குடும்பம் பேசி, மக்களை ஏமாற்றுகிறது.
வங்கதேசம் உள்ளிட்ட பிற நாட்டிலிருந்து வந்தவர்களை ஓட்டு போட வைத்து, வெற்றி பெற, காங்., முயற்சிக்கிறது. காங்., ஆட்சி நடக்கும் கர்நாடகாவில், அம்மாநில அதிகாரிகள் தான், எஸ்.ஐ.ஆர்., பணியில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் அளித்த தகவலில் தான், அங்கு ஒரு கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டனர்.
பிரதமர் மோடியை எதிர்த்து பேச, ராகுலுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை. கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி, வெளிநாட்டில் பணத்தை வாங்கிக்கொண்டு, இந்தியாவுக்கு எதிராக அராஜகம் செய்கிறது. அதற்கு கண்டிப்பாக, தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும். பாரத தேசம் இருந்தால் தான், நாம் இருக்க முடியும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.