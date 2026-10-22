திருப்பரங்குன்றம் தீர்த்த குளத்தில் மீன்கள் இறந்த விவகாரத்தில் சதி? நயினார் நாகேந்திரன் சந்தேகம்
திருப்பரங்குன்றம் தீர்த்த குளத்தில் மீன்கள் இறந்த விவகாரத்தில் சதி? நயினார் நாகேந்திரன் சந்தேகம்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:51 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:24 PM
சென்னை: 'திருப்பரங்குன்றம் கங்கை தீர்த்த குளத்தில், மீன்கள் செத்து மிதக்கும் விவகாரத்தில் சதி ஏதேனும் இருக்கிறதா' என, தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
திருப்பரங்குன்றத்தில் பாரம்பரியமான தீபத்தை ஏற்ற கூட அனுமதி மறுத்து, பக்தர்களின் உணர்வுகளைப் புண்படுத்திய த.வெ.க., அரசு, தற்போது புனிதமான கங்கை தீர்த்த குளம் நச்சுக்குட்டையாக மாறுவதையும், கைகட்டி வேடிக்கை பார்க்கிறது.
புனிதம் போற்றப்பட வேண்டிய அந்த தீர்த்தக் குளத்தில், தற்போது மீன்கள் மர்மமான முறையில், கூட்டம் கூட்டமாகச் செத்து மிதக்கும் அவலக் காட்சி அரங்கேறியுள்ளது. அதன் பின்னணியில் இருக்கும் உண்மையான காரணம் என்ன; ஏதேனும் சதி உள்ளதா?
த.வெ.க., அரசின் அறநிலையத் துறை முற்றிலும் வழி தவறிப் போயுள்ளது. களத்தில் இறங்கி, உருப்படியான பணிகளைச் செய்யாமல், கோவில் வளாகங்களில் வெறும் விளம்பரத்திற்காகவும், சமூக வலைதளங்களில் ஆய்வு 'ரீல்'கள் போடுவதற்காகவும் மட்டுமே, அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் வலம் வருகிறார்.
உண்டியல் வசூலில் காட்டும் தீவிரத்தை, பாரம்பரியமிக்க கோவில்களையும், தீர்த்தக் குளங்களையும் பாதுகாப்பதில், த.வெ.க., அரசு காட்டத் தவறி விட்டது.
எனவே, கங்கை தீர்த்த குளத்தை போர்க்கால அடிப்படையில் துார்வாரி, துாய்மைப்படுத்த வேண்டும். ஹிந்துக்களின் வழிபாட்டு உரிமைகளையும், ஆன்மிக தலங்களையும் தொடர்ந்து அவமதிக்கும் த.வெ.க., அரசு, இக்குளத்தை உடனடியாக சீரமைக்கத் தவறினால், பக்தர்களையும், பொது மக்களையும் திரட்டி, பா.ஜ., போராட்டம் நடத்தும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.