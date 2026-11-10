ஆயுஷ் மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகள் பாதியிலேயே நிறுத்தம்
ஆயுஷ் மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகள் பாதியிலேயே நிறுத்தம்
UPDATED : நவ 10, 2026 11:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:59 AM
புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டையில் 4 கோடி ரூபாய் மதிப்பிட்டில் கட்டப்படும் ஆயுஷ் மருத்துவமனை கட்டுமானப்பணிகள் பாதியிலேயே நிற்பதால் இதனை விரைவுபடுத்தி, முடிக்க வேண்டும் என மாவட்ட மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
புதுக்கோட்டையில் சித்தா, ஆயுர்வேதம், ஹோமியோ, யுனானி மற்றும் இயற்கை மருத்துவப்பிரிவுகளுடன் கூடிய ஆயுஷ் மருத்துவமனை அமைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்தது.
அதன்படி, மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலர் அலுவலகம் அமைந்துள்ள, முத்துலட்சுமி ரெட்டி நினைவு அரசு மருத்துவமனை வளாகத்திலேயே புதிய ஆயுஷ் மருத்துவமனையை அமைக்க கடந்த 2025ம் ஆண்டு பிப். 28ம் தேதி தேசிய மருத்துவத்திட்டத்தின் நிதி 4 கோடி ரூபாயில் 3 தளங்களுடன் 10,400 சதுர அடி பரப்பளவில் இம்மருத்துவமனை அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.
கடந்த சட்டசபை தேர்தலுக்குப்பிறகு, ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில், முதல் தளம் கூட மேலெழும்பாத நிலையில், கட்டுமானப்பணிகள் பாதியிலேயே நிற்கிறது.
இது குறித்து, சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
ஆயுஷ் மருத்துவமனை கட்டுமான வளாகத்தை சுற்றிலும் செடி, கொடிகள் வளரத்தொடங்கிவிட்டன. தமிழக அரசு நிர்வாகமும் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டால் இதுவரை நடந்த பணிகளும் வீணாகும். கடந்த ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட பணிகளுக்கு அடுத்தக்கட்ட நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாமல் காலம் தாழ்த்துகின்றனர். அதன்படிதான் ஆயுஷ் மருத்துவமனையும் இருக்கிறது.
புதுக்கோட்டை மாவட்ட மக்களின் நீண்ட கால கனவுத் திட்டமான ஆயுஷ் மருத்துவமனை கட்டுமானப்பணிகளை விரைந்து முடித்து, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.