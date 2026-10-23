வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணி ஆலோசனை கூட்டம் புறக்கணிப்பு! தி.மு.க., மற்றும் த.வெ.க., கூட்டணியினர் வெளிநடப்பு
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணி ஆலோசனை கூட்டம் புறக்கணிப்பு! தி.மு.க., மற்றும் த.வெ.க., கூட்டணியினர் வெளிநடப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 12:04 AM
ADDED : அக் 23, 2026 10:52 PM
UPDATED : அக் 24, 2026 12:04 AM ADDED : அக் 23, 2026 10:52 PM
சென்னை: வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணி தொடர்பாக, சென்னையில் நேற்று தேர்தல் கமிஷன் நடத்திய ஆலோசனை கூட்டத்தை புறக்கணிக்கும் வகையில், த.வெ.க., மற்றும் தி.மு.க., கூட்டணி கட்சியினர் திடீர் வெளிநடப்பு செய்தனர்.
தமிழகத்தில், எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி, சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில், 74 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தப் பணியை, அடுத்த மாதம் இந்திய தேர்தல் கமிஷன் மீண்டும் தொடங்கவுள்ளது.
இதற்காக ஓட்டுச்சாவடிகளை சீரமைக்கும் பணிகள், நவம்பர் 2ம் தேதி நடைபெற உள்ளன. ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல், வரும் 12ம் தேதி வெளியிடப்பட உள்ளது.
வாக்காளர் பெயர் சேர்ப்பு, நீக்கம், முகவரி மாற்றம் உள்ளிட்டவை தொடர்பாக, நவம்பர் 12 முதல் டிசம்பர் 11 வரை விண்ணப்பிக்கலாம். இறுதி வாக்காளர் பட்டியல், 2027 ஜனவரி 4ம் தேதி வெளியிடப்பட உள்ளது. இது தொடர்பாக, தமிழகத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுடன், தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார்.
இதில் பங்கேற்க, த.வெ.க., - தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., - பா.ஜ., - காங்கிரஸ் - இந்திய கம்யூ., - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ., - வி.சி.க., - நாம் தமிழர் - தே.மு.தி.க., - ஆம் ஆத்மி - பகுஜன் சமாஜ் - தேசிய மக்கள் கட்சி என, தேர்தல் கமிஷனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 13 அரசியல் கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.
சென்னை தலைமை செயலகத்தில் உள்ள கூட்ட அரங்கில், பகல் 12:10 மணிக்கு, தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தலைமையில் கூட்டம் துவங்கியது.
தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி, த.வெ.க., சார்பில் பங்கேற்ற அமைச்சர் நிர்மல்குமார், முதலில் கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தார்.
இதைத்தொடர்ந்து, த.வெ.க., கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் - வி.சி.க., - இந்திய கம்யூ., - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ., கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளும் வெளிநடப்பு செய்தனர்.
ஆம் ஆத்மி கட்சி சார்பில் பங்கேற்ற வசீகரனும், இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வெளிநடப்பு செய்தார். இதை தொடர்ந்து, தி.மு.க., - தே.மு.தி.க., - நாம் தமிழர் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளும் வெளிநடப்பு செய்தனர்.
ஒன்பது கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்த நிலையில், பா.ஜ., - அ.தி.மு.க., - தேசிய மக்கள் கட்சி பிரதிநிதிகள் மட்டும் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
'வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தப் பணிக்கு அரசியல் கட்சிகள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்' என, தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் வலியுறுத்தினார்.