தொடர் மழை, விடுமுறையால் மின் தேவை சரிவு

UPDATED : அக் 20, 2026 08:58 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:54 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் மழை, தொடர் விடுமுறையால், தினசரி மின் தேவை, 5,700 மெகாவாட் அளவிற்கு சரிவடைந்துள்ளது.
தமிழக மின் தேவை தினமும் சராசரியாக, 16,000 மெகாவாட்டாக உள்ளது. இந்தாண்டு கோடை காலம் முடிவடைந்தும், கடந்த வாரம் வரை வெயில் கடுமையாக இருந்ததால், மின் தேவை சராசரியாக, 20,500 மெகாவாட்டாக அதிகரித்தது. இதை பூர்த்தி செய்ய மின்சாரம் கிடைக்காததால், மின் வாரியத்திற்கு சிரமம் ஏற்பட்டது.
வெளிச்சந்தையில் இருந்து அதிக விலைக்கு மின்சாரம் வாங்கப்பட்டது. இம்மாதம், 13ம் தேதி மின் தேவை, 20,450 மெகாவாட்டாக இருந்தது. கடந்த சனிக்கிழமை இரவு, சென்னை மற்றும் அதை சுற்றிய மாவட்டங்களில் கன மழை பெய்ததால், வீடுகளில், ‘ஏசி’ சாதனங்களின் பயன்பாடு குறைந்தது.
ஞாயிறு வார விடுமுறையுடன், ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜையை முன்னிட்டு நேற்றும், நேற்று முன்தினமும் அரசு மற்றும் பல தனியார் அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறையாக இருந்தது.
இதனால் மின் தேவை படிப்படியாக குறைந்து, நேற்று முன்தினம் மாலை, 14,800 மெகா வாட்டாக சரிவடைந்தது. இதையடுத்து, ஒரு வாரத்தில் மின் தேவை, 5,600 – 5,700 மெகாவாட் அளவிற்கு குறைந்துள்ளது.