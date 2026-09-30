நீர்வளத்துறை டெண்டரில் முறைகேடு செயலரிடம் ஒப்பந்த நிறுவனம் புகார்
நீர்வளத்துறை டெண்டரில் முறைகேடு செயலரிடம் ஒப்பந்த நிறுவனம் புகார்
ADDED : செப் 30, 2026 03:03 AM
சென்னை: நீர்வளத்துறை செயலர் பிரசாந்த் வடநேரேவிற்கு, சென்னையை சேர்ந்த சாய் அஜய் ஒப்பந்த நிறுவன உரிமையாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அனுப்பியுள்ள புகார் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில், பருவமழை துார்வாரும் பணிக்கு, 42 கோடி ரூபாய் அரசால் ஒதுக்கப்பட்டது. இதில், 202 பணிகள் பிரிக்கப்பட்டு, பாலாறு வடிநில வட்டத்தை சேர்ந்த கோட்டங்களில், 'ஆன்லைன்' டெண்டர் கோரப்பட்டது. தற்போதைய அரசு அனைத்து டெண்டர் களையும், ஒளிவு மறைவற்ற முறையில் நடத்த வேண்டும் என, தெரிவித்துள்ளது.
ஆனால், ஆன்லைன் டெண்டரில், பல தேவையற்ற நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு சான்றிதழ்களை, டெண்டருடன் இணைக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டது. ஏழு நாட்கள் மட்டுமே, காலக்கெடு நிர்ணயித்து, 'ஆன்லைன் டெண்டர்' கோரப்பட்டது.
இதனால், பல ஒப்பந்ததாரர்களால் நிபந்தனை களாக கோரிய ஆவணங்கள் மற்றும் சான்றிதழ் களை பெற்று பதிவேற்றம் செய்ய முடிய வில்லை. முந்தைய ஆண்டு இதெல்லாம் இல்லாமல், டெண்டரில் பங்கேற்றோம். டெண்டரில் குறைந்தபட்ச தொகை குறிப்பிட்டு இருந்தாலும், செயற் பொறியாளர்களால் அவை ஏற்கப்படவில்லை.
கடந்த ஆக., 27 மற்றும் 31ம் தேதிகளில் நடந்த டெண்டரில், எங்கள் நிறுவனத்தின் வாயிலாக, ஆரணியாறு, கொசஸ்தலையாறு, கீழ்பாலாறு வடிநில கோட்டங்களில், 15 பணிகளுக்கு டெண்டர்கள் கோரப்பட்டன.
சில டெண்டர்களில், எந்தவிதமான காரணமும் குறிப்பிடாமல், எங்கள் நிறுவன டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு, அதிக தொகையை குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களுக்கு பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து தொடர்புடைய செயற்பெறியாளர் களிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி, தவறிழைத்தவர் கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.