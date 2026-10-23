தடையின்றி ரேஷன் பொருள் கிடைக்கும் கூட்டுறவு அமைச்சர் காந்திராஜ் உறுதி
தடையின்றி ரேஷன் பொருள் கிடைக்கும் கூட்டுறவு அமைச்சர் காந்திராஜ் உறுதி
ADDED : அக் 23, 2026 09:11 PM
ஆற்காடு: பண்டிகை காலங்களில் தடையின்றி ரேஷன் பொருட்கள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக, கூட்டுறவு துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் தெரிவித்தார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ஆற்காடு பகுதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் முடிவுற்ற திட்ட பணிகள் துவக்க விழா உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் இன்று (அக்.,23) பங்கேற்றார். அவர் அளித்த பேட்டி:
செஞ்சி, ராணிப்பேட்டை பகுதிகளில் மாயமான சிறுமியரை மீட்க போலீசார் தனிப்படைகள் அமைத்து, தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். விரைவில் அவர்கள் கண்டறியப்படுவார்கள்.
வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு, ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் முழுதும் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதிக மழைப்பொழிவால் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால் பொதுமக்களைப் பாதுகாப்பாகத் தங்க வைக்க முகாம்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்குத் தேவையான உணவு, உடை மற்றும் மருத்துவப் பொருட்களை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளும் முன்னெச்சரிக்கையாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மழைநீர் தேங்கும் பகுதிகளில் நேரடி கள ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருவதுடன், தேங்கும் மழைநீரை மின்மோட்டார்கள் மூலம் வெளியேற்றவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பருவமழையால் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. வருகிற பண்டிகை நாட்களில் ரேஷன் கடைகள் மூலம் பொதுமக்களுக்குத் தடையின்றி பொருட்கள் வழங்குவதற்குப் போதுமான அளவு இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.