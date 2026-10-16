விவசாயிகளுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை கூட்டுறவு கடன்

UPDATED : அக் 16, 2026 08:02 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:58 PM
சென்னை: ‘ஊரக தொழில் கடன் திட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு தலா, 5 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் வழங்கப்படும்’ என, கூட்டுறவு துறை அமைச்சர் காந்திராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது செய்திக் குறிப்பு:
மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் வாயிலாக, விவசாயம் மற்றும் அது சார்ந்த தொழில்களுக்கு, மத்திய கால கடன்கள் வழங்கப்படும். அதன்படி, ஒரு பயனாளிக்கு அதிகபட்சம், 5 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் வழங்கப்படும்.
கடன் வழங்கிய நாளில் இருந்து, 36 மாதங்களுக்குள் வட்டியுடன் கடனை திருப்பி செலுத்த வேண்டும். தேவைக்கு ஏற்ப மூன்று மாதங்கள் முதல் ஆறு மாதங்கள் வரை, தவணை சலுகை வழங்க வழி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், இந்தாண்டில் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகள் வாயிலாக, 2,000 கோடி ரூபாயும், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் வாயிலாக, 3,000 கோடி ரூபாயும் என, மொத்தம், 5,000 கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது.
குறு விவசாயிகள், பெண் விவசாயிகள், விளிம்பு நிலை பிரிவினருக்கு முன்னுரிமை அளிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.