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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ 'நபார்டு'விடம் ரூ.5,000 கோடி கடன் கேட்கிறது கூட்டுறவு துறை

﻿ 'நபார்டு'விடம் ரூ.5,000 கோடி கடன் கேட்கிறது கூட்டுறவு துறை

﻿ 'நபார்டு'விடம் ரூ.5,000 கோடி கடன் கேட்கிறது கூட்டுறவு துறை

ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:25 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:25 AM

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சென்னை: விவசாயிகளுக்கு பயிர் கடன் வழங்குவதற்காக, 'நபார்டு' வங்கியிடம், தமிழக கூட்டுறவுத் துறை, 5,000 கோடி ரூபாய் கடன் கேட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில், கூட்டுறவுத் துறையின் கீழ் செயல்படும், கூட்டுறவு வங்கிகள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், விவசாயிகள் வேளாண் சாகுபடி மேற்கொள்ள, 7 சதவீத வட்டியில், கடன் வழங்கப்படுகிறது.

இதை குறித்த காலத்திற்குள் செலுத்தி விட்டால், வட்டி தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.

பொது மக்களிடம் இருந்து திரட்டப்படும், வைப்புத் தொகை மற்றும் 'நபார்டு' வங்கியிடம் இருந்து வாங்கப்படும் கடன் தொகையில் இருந்து, கூட்டுறவுத் துறை பயிர்க்கடன் வழங்குகிறது.

அதன்படி தற்போது, 5,000 கோடி ரூபாயை கடனாக வழங்குமாறு, 'நபார்டு' வங்கியிடம், கூட்டுறவுத் துறை கேட்டுள்ளது.

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