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திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் அருகே, வீட்டில் நாட்டு துப்பாக்கி பதுக்கிய அனுமன், 54, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், மலைக்கிராமமான புதுார் நாடு புலியூரில், மதுபாட்டில் கள்ளத்தனமாக விற்பனை செய்வதாக கிடைத்த தகவலில், திருப்பத்துார் கலால் பிரிவு போலீசார் அப்பகுதியில் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது அனுமன் என்பவரது வீட்டில் சோதனை நடத்தியதில், கள்ள நாட்டு துப்பாக்கி பதுக்கி வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. போலீசார் அவற்றை பறிமுதல் செய்து, அனுமனை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
UPDATED : நவ 16, 2026 07:27 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:25 PM
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திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் அருகே, வீட்டில் நாட்டு துப்பாக்கி பதுக்கிய அனுமன், 54, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், மலைக்கிராமமான புதுார் நாடு புலியூரில், மதுபாட்டில் கள்ளத்தனமாக விற்பனை செய்வதாக கிடைத்த தகவலில், திருப்பத்துார் கலால் பிரிவு போலீசார் அப்பகுதியில் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது அனுமன் என்பவரது வீட்டில் சோதனை நடத்தியதில், கள்ள நாட்டு துப்பாக்கி பதுக்கி வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. போலீசார் அவற்றை பறிமுதல் செய்து, அனுமனை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.