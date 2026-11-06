அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.13.50 லட்சம் மோசடி செய்த தம்பதி
அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.13.50 லட்சம் மோசடி செய்த தம்பதி
UPDATED : நவ 06, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:18 PM
ராமநாதபுரம்:
அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக, 13.50 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் 13 சவரன் நகை மோசடி செய்த உதயகுமார், 32, அவரது மனைவி நந்தினி, 28, ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், வெளிப்பட்டணத்தை சேர்ந்தவர் மாரிமுத்து மனைவி வனிதா ராணி, 43. திருமண வரன் பார்க்கும் நிறுவனம் நடத்துகிறார். வண்டிக்காரத் தெருவை சேர்ந்தவர் உதயகுமார். இவரது மனைவி நந்தினி.
‘ராமநாதபுரம் தொழிலாளர் நலவாரியத்தில், ஐந்து காலி பணியிடங்கள் உள்ளதாகவும், 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தால், வேலை வாங்கி தருவோம்’ எனவும், வனிதா ராணியிடம், உதயகுமார் தம்பதி தெரிவித்துள்ளனர்.
தன் உறவினர்கள், மூவருக்கு வேலை வாங்கித் தருமாறு, 6 லட்சம் ரூபாயை வனிதா ராணி கொடுத்துள்ளார். அதன்பின், போலியான தொழிலாளர் நலத்துறை அலுவலக முத்திரையுடன் கூடிய பணி ஆவணங்களை காட்டிய தம்பதி, பணி ஆணை பெறுவதற்கு கூடுதலாக பணம் தேவைப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து பல்வேறு தவணைகளில், 13 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாயும், 13 சவரன் நகைகளையும் வனிதா ராணி கொடுத்துள்ளார். வேலை வாங்கி தராமல் இழுத்தடித்ததால், உதயகுமார் வீட்டிற்கு சென்ற வனிதா ராணி, பணம், நகையை திரும்ப கேட்டுள்ளார்.
அப்போது கொலை மிரட்டல் விடுத்த தம்பதி மீது, ராமநாதபுரம் பஜார் போலீசில் வனிதா ராணி புகார் அளித்தார். இதையடுத்து உதயகுமார், நந்தினி மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.