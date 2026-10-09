பெண்ணை நிர்வாண போட்டோ எடுத்து மிரட்டிய தம்பதி கைது
பெண்ணை நிர்வாண போட்டோ எடுத்து மிரட்டிய தம்பதி கைது
UPDATED : அக் 09, 2026 12:59 AM
ADDED : அக் 09, 2026 12:57 AM
திருச்சி: பெண்ணை, நிர்வாண படமெடுத்து, மிரட்டல் விடுத்த லட்சுமிகாந்தன், 33, அவரது மனைவி கார்த்திகா, 28, ஆகியோரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருச்சி மாவட்டம், உத்தமர்சீலியைச் சேர்ந்தவர் லட்சுமிகாந்தன். வேன் டிரைவர். இவரது மனைவி கார்த்திகா. லட்சுமிகாந்தன், அதே ஊரைச் சேர்ந்த, 22 வயது பெண்ணுடன் பழகியுள்ளார். அப்போது எடுத்த போட்டோவை, அந்த பெண்ணின் கணவரிடம் காட்டி விடுவதாக கூறி மிரட்டி, அவரை சமயபுரம் ஹோட்டலுக்கு வரவழைத்து, உல்லாசமாக இருந்துள்ளார்.
மூன்று முறை மிரட்டி அழைத்து, உல்லாசமாக இருந்தபோது, பெண்ணை நிர்வாணமாக லட்சுமிகாந்தன் போட்டோ எடுத்துள்ளார். அந்த போட்டோவை, கார்த்திகாவிடம் கொடுக்க, அவரோ, அந்த பெண்ணுக்கு, போட்டோவை வாட்ஸாப்பில் அனுப்பி, மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். ஜீயபுரம் போலீசார், வழக்கு பதிந்து, லட்சுமிகாந்தன், கார்த்திகாவை கைது செய்தனர்.