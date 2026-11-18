அன்பில் மகேஷுக்கு நீதிமன்ற காவல் டிச., 2 வரை நீட்டிப்பு
அன்பில் மகேஷுக்கு நீதிமன்ற காவல் டிச., 2 வரை நீட்டிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:50 PM
சென்னை: ‘தனியார் பள்ளி அங்கீகார மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ், 48, நீதிமன்ற காவலை, டிச., 2ம் தேதி வரை நீட்டித்து, சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் அனுமதியின்றி கட்டப்பட்ட தனியார் பள்ளி கட்டடங்களுக்கு, நிரந்தர அங்கீகாரம் வழங்குவதாக கூறி, 400 கோடி ரூபாய் வரை லஞ்சம் பெற்று மோசடி செய்ததாக, கடந்த செப்டம்பரில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸ் வழக்கு பதிவு செய்தது.
வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் அரசகுமார் உள்ளிட்டோர் அளித்த வாக்குமூலங்களின் அடிப்படையில், இவ்வழக்கில் ஐந்தாவது நபராக அன்பில் மகேஷ், கடந்த அக்., 26ம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார்.
அவர், ஜாமின் கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை, சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இதை எதிர்த்து, அவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார். இந்நிலையில், மகேஷின் நீதிமன்ற காவல் நேற்றுடன் முடிவடைந்த நிலையில், டிச., 2 வரை நீட்டித்து, சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எல்.எஸ்.சத்தியமூர்த்தி உத்தரவிட்டுள்ளார்.