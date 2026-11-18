நடுவர் மன்ற அமைப்புகளை நீதிமன்றங்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும்: நீதிபதி ஆனந்த்
நடுவர் மன்ற அமைப்புகளை நீதிமன்றங்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும்: நீதிபதி ஆனந்த்
ADDED : நவ 18, 2026 05:55 PM
சென்னை: ‘‘இணையவழியில் வழக்குகளை விசாரிக்கும் நடுவர் மன்றங்களை நடத்தும் அமைப்புகளை, நீதிமன்றங்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும்,’’ என, சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் தெரிவித்தார்.
‘ப்ரிசால்வ் 360’ என்ற நிறுவனம் சார்பில், ‘இணையவழி தகராறு தீர்வு’ என்ற தலைப்பில், சென்னையில் நேற்று (நவ.,17) மாநாடு நடந்தது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற, உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் பேசியதாவது:
நாட்டில் வணிக ரீதியிலான பிரச்னைகளை நீதிமன்றங்களுக்கு கொண்டு செல்லாமல், அவற்றை நீதிமன்றங்களுக்கு வெளியே விரைவாக தீர்வு காணும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டவை தான், நடுவர் மன்றங்கள்.
ஆனால், இவை எதிர்பார்த்த அளவில் செயல்படவில்லை. வங்கிகள் அல்லாத நிதி சார் நிறுவனங்கள் தொடர்பான வழக்குகளில், இவற்றின் செயல்பாடு திருப்பதி அளிக்கவில்லை. ஏனெனில், இத்தகைய நிறுவனங்கள் தொடுக்கும் வழக்குகள், கடன் வழங்கப்பட்ட வாகனம் மற்றும் இயந்திரங்களை பறிமுதல் செய்வது தொடர்பானவை தான்.
ஆனால், இவற்றின் மீதான நடுவர் மன்ற தீர்வு நடவடிக்கையில், பெரும்பாலான வழக்குகள் இடைக்கால உத்தரவு கோரி முடக்கப்படுகின்றன. சில வழக்குகளில், நடுவர் நியமனம் செய்யப்பட்ட பின்னரும், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைக்கான பணிகள் தொடங்கப்படாமல் உள்ளன.
இவற்றை முறைப்படுத்த நடுவர் மன்றங்களை நடத்தும் அமைப்புகளை, நீதிமன்றங்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும். அத்தகைய அமைப்புகள் தகுதியும், நேர்மையும் கொண்டவர்களை தேர்ந்தெடுத்து குழுவை உருவாக்கி, வழக்கின் தன்மைக்கு ஏற்ப நடுவர்களை நியமிக்க வேண்டும்.
இதற்கான அங்கீகார நடைமுறை உருவாக்கப்பட்டால், நடுவர்களை நியமிப்பது தொடர்பான நீதிமன்றங்களின் சுமை குறையும்.
நிகழ்ச்சியில், பஞ்சாப் – ஹரியானா மற்றும் சென்னை உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி கண்ணன் கிருஷ்ணமூர்த்தி, மத்திய அரசின் முன்னாள் சட்டச் செயலர் டி.கே.விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.