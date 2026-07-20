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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ கள்ள நோட்டு கும்பலின் வெளிநாட்டு தொடர்பு சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் தீவிர விசாரணை

﻿ கள்ள நோட்டு கும்பலின் வெளிநாட்டு தொடர்பு சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் தீவிர விசாரணை

﻿ கள்ள நோட்டு கும்பலின் வெளிநாட்டு தொடர்பு சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் தீவிர விசாரணை

ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:22 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:22 AM

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சென்னை: கள்ளநோட்டு கும்பலின், வெளிமாநில மற்றும் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் குறித்து, சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை திருவல்லிக்கேணியில், டிராவல்ஸ் நிறுவனம் நடத்தி வந்தவர் ஷபீக் ரஹ்மான்; அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் தங்கும் விடுதி ஒன்றில், 100; 200, 500 முகமதிப்புள்ள கள்ள நோட்டுகள், வெளிநாட்டு கரன்சி நோட்டுகளை பதுக்கி வைத்திருந்தார்.

ஓ.சி.ஐ.யூ., என்ற, ஒருங்கிணைந்த குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் உதவியுடன், சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலீசாரால், கடந்த, 15ம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார்.

அவர் அளித்த தகவலின்படி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு பகுதியைச் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் கைது செய்யப்பட்டார்.

அவரிடம் இருந்து, 22.79 லட்சம் அசல் ரூபாய் நோட்டுகள், 7,500 ரூபாய் மதிப்புள்ள கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

இதைத்தொடர்ந்து, சென்னையில் பதுங்கி இருந்த, மலேஷியாவை சேர்ந்த புவனேஸ்வரி, 48, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

இவர்களின் வெளிமாநில மற்றும் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் குறித்து, சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் தற்போது தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.

ஏ.டி.எம்.,களில் கள்ளநோட்டு

'டிபாசிட்' செய்ய முயற்சி

போலீசார் கூறியதாவது:

கள்ள நோட்டு கும்பல்கள் குறித்து விசாரிக்க, சி.பி.சி.ஐ.டி.,யில், தனிப்பிரிவு செயல்படுகிறது. இப்பிரிவு போலீசார், தற்போது சிக்கியுள்ள கள்ள நோட்டு கும்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர். மலேஷியாவை சேர்ந்த புவனேஸ்வரி உள்ளிட்ட மூவரிடம் இருந்து, 15 பாஸ்போர்ட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதன் வாயிலாக, இவர்கள் பயணம் செய்த நாடுகள், அவர்கள் சந்தித்த நபர்கள் குறித்தும் விசாரணை நடக்கிறது. ஏற்கனவே, ஷபீக் ரஹ்மான், ரவிச்சந்திரன் பாக்., நாட்டிற்கு சென்று வந்தது தெரியவந்தது.

நம் நாட்டு பொருளாதாரத்தை சீர்குலைக்க, கள்ள நோட்டுகளை புழக்கத்தில் விட, வெளிநாட்டு கும்பல்கள் சதி செய்து வருவதாக, முன்னரே கிடைத்த தகவல் அடிப்படையிலும், விசாரணை நடந்து வருகிறது.

தமிழகத்தில், ஏ.டி.எம்., மையங்களில், கள்ள நோட்டுகளை, 'டிபாசிட்' செய்ய முயற்சி நடந்துள்ளது. அது குறித்தும் விசாரித்து வருகிறோம்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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