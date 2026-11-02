மரபு ஆடை அணியும் யோசனை கைவிட மா.கம்யூ., வலியுறுத்தல்
மரபு ஆடை அணியும் யோசனை கைவிட மா.கம்யூ., வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 02, 2026 07:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:55 PM
சென்னை: ‘அரசு ஊழியர்கள், மரபு ஆடை அணிவது குறித்த யோசனையை, தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும்’ என, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழ செயலர் சண்முகம் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
தமிழக தமிழ் வளர்ச்சி துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், ‘வாரம் ஒரு நாள் அரசு ஊழியர்கள், மரபு ஆடை அணிந்து, அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டும்’ என, அரசாணை வெளியிட உள்ளதாக கூறியுள்ளார். இது முற்றிலும் பொருத்தமற்ற நடவடிக்கை. தமிழகத்திற்கு உள்ளேயே, மரபு உடை என்பது வேறுபட்டதாக உள்ளது. தங்களது மரபு உடையை, ஒவ்வொருவரும் அணிந்து வருவது என்பது, தேவையற்ற விவாதங்களை எழுப்பும். இத்தகைய ஆடை குறித்த வழிகாட்டுதல்கள், நிகழ்கால சமூகச் சூழலில், தவறான முறையில் விரிவாக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. இவற்றை எல்லாம் கணக்கில் கொண்டு, அமைச்சரின் யோசனையை, தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.