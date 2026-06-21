தி யுனிக் அகாடமி பள்ளியில் கிரிக்கெட் போட்டி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:18 AM
பெருந்துறை: ஈங்கூர் தி யுனிக் அகாடமி பள்ளி சார்பில், சி.ஐ.எஸ்.சி.இ., மேற்கு மண்டல டி--20 கிரிக்கெட் போட்டி, 13-வது ஆண்டாக அண்மையில் நடந்தது.
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் அந்தமான் நிகோபார் தீவுகள் சேர்த்து, ஐ.சி.எஸ்.இ., மற்றும் ஐ.எஸ்.சி., பள்ளி மாணவர்களுக்கு, 14,17,19 வயது வரம்பிற்கு கீழுள்ளோர் பிரிவுகளில் கிரிக்கெட் போட்டி நடத்தப்பட்டன. 14 வயது வரம்பிற்கு கீழுள்ளோர் பிரிவில், 6 அணிகள் கலந்து கொண்டன. இறுதி போட்டியில், கோத்தகிரி செயின்ட் ஜூட்ஸ் பப்ளிக் பள்ளி அண்டு ஜூனியர் காலேஜ் அணி முதலிடம், கோவை டாக்டர். தசரதன் இன்டர்நேஷனல் பள்ளி அணி இரண்டாம் இடம் பெற்றனர். 17 வயது வரம்பிற்கு கீழுள்ளோர் பிரிவில், இறுதி போட்டியில் கோவை க்ரசண்ட் காசில் பப்ளிக் பள்ளி அணி முதலிடம், கோவை ஈஷா ஹோம் ஸ்கூல் பள்ளி அணி இரண்டாம் இடம் பெற்றனர். 19 வயது வரம்பிற்கு கீழுள்ளோர் பிரிவில், இறுதி போட்டியில் கோத்தகிரி செயின்ட் ஜூட்ஸ் பப்ளிக் பள்ளி அண்டு ஜூனியர் காலேஜ் அணி முத-லிடம், உதகை தி லெய்ட்லா மெமோரியல் பள்ளி அண்டு ஜூனியர் காலேஜ் அணி இரண்டாம் இடம் பெற்றன.பரிசளிப்பு விழாவிற்கு, தி யுனிக் அகாடமி பள்ளி சேர்மன் இளங்கோ ராமசாமி தலைமை வகித்தார். முதல்வர் உமைய-வள்ளி இளங்கோ முன்னிலை வகித்தார். நிர்வாக இயக்குநர் அஸ்வின் இளங்கோ வரவேற்றார். விழாவில், கோவை ஈஷா ஹோம் ஸ்கூல் முதல்வர் பிரகாஷ் சோமயாஜி, வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு சான்றிதழ், பதக்கங்களை வழங்கினார். ஈஷா ஹோம் ஸ்கூல் ஒருங்கிணைப்பாளர் சுந்தர் ரமணன், நந்தா தொழில்நுட்ப கல்லுாரி உடற்கல்வி இயக்குநர் பாஸ்கர், நந்தா பொறியியல் கல்லுாரி உடற்கல்வி இயக்குநர் லக்ஷ்மணன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். ஏற்பாடுகளை பள்ளி உடற்கல்வி இயக்-குநர் விஜயகுமார் ஒருங்கிணைத்து இருந்தார்.