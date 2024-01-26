பெண் வன்கொடுமை; திமுக எம்எல்ஏ கருணாநிதி மகன் ஆன்ரோ, மருமகள் மார்லினா கைது

பெண் வன்கொடுமை; திமுக எம்எல்ஏ கருணாநிதி மகன் ஆன்ரோ, மருமகள் மார்லினா கைது
பெண் வன்கொடுமை; திமுக எம்எல்ஏ கருணாநிதி மகன் ஆன்ரோ, மருமகள் மார்லினா கைது
UPDATED : ஜன 26, 2024 04:18 PM
ADDED : ஜன 26, 2024 05:04 AM
பல்லாவரம் தொகுதி தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., கருணாநிதியின் மகன், ஆன்ரோ, மருமகள் மார்லினா ஆகியோர், சென்னை திருவான்மியூர் சவுத் அவென்யூவில், அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிக்கின்றனர். இவர்களது வீட்டில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்துார்பேட்டை அருகே, திருநறுங்குன்றம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த, 18 வயது பட்டியல் இன சமூகத்தைச் சேர்ந்த பெண் வேலை பார்த்து வந்தார்.
இவரது உடலில் சூடு வைத்து சித்ரவதை செய்தனர். இது தொடர்பாக, சென்னை நீலாங்கரை மகளிர் போலீசார் இருவர் மீதும், எஸ்.சி., -- எஸ்.டி., வன்கொடுமை உட்பட, ஐந்து பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். தம்பதி தலைமறைவாகினர். இவர்களை பிடிக்க மூன்று தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், அடுத்தடுத்து இரண்டு, 'சிசிடிவி' பதிவுகளை வெளியிட்ட, தம்பதியின் மொபைல் போன் ஆந்திராவில் இருந்து பயன்படுத்தப்பட்டு இருப்பதை கண்டறிந்தனர். அங்கு பதுங்கி இருந்த இருவரையும், நேற்று போலீசார் கைது செய்தனர்.
டிவி நிருபருக்கு வெட்டு
திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே காமநாயக்கன்பாளையம் கே.கிருஷ்ணாபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்த செல்வராஜ் மகன் நேச பிரபு 28 , தனியார் 'டிவி' நிருபர். நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்த போது சிலர் பின்தொடர்ந்ததை பார்த்து அருகிலுள்ள பெட்ரோல் பங்கில் தஞ்சம் புகுந்தார்.
இருந்தும் அந்த நபர்கள் நேச பிரபுவை அரிவாளால் வெட்டி தப்பினர். அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு கோவையிலுள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். மூன்று தனிப்படை அமைத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். நேசபிரபுவை அரிவாளால் வெட்டிய ஈரோடு பிரவீன் 27 திருப்பூர் சரவணன் 23 ஆகியோரை நேற்று கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
மகளை கொன்ற மருமகனை கத்தியால் குத்திய மாமியார்
அரியலுார் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் அருகே, மங்களம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சரோஜா, 53, என்பவரது மகள் பிரியா, 20. வடுகர்பாளையத்தை சேர்ந்த தமிழரசன், 27, என்பவருக்கு பிரியாவை, 2020ம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொடுத்தார். திருமணமான மூன்று மாதங்களில், சாதாரண தகராறில், மனைவி பிரியாவை கணவர் தமிழரசன் அடித்துக் கொலை செய்தார். ஆண்டிமடம் போலீசார், தமிழரசனை கைது செய்தனர். அடுத்த சில மாதங்களில், தமிழரசன் ஜாமினில் வெளியே வந்தார். பிரியா கொலை வழக்கு நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது.
இந்நிலையில், மகளை கொலை செய்த தமிழரசனை பழிக்கு பழி வாங்கக் காத்திருந்த தாய் சரோஜா, கடந்த 23ம் தேதி இரவு, வீட்டின் வெளியே துாங்கி கொண்டிருந்த தமிழரசனை கத்தியால் சரமாரியாக குத்தினார். தடுக்க வந்த தமிழரசன் தாய் விமலாவுக்கும் கத்தி குத்து விழுந்தது. முன்னதாக, தமிழரசன் வீட்டுக்கு சென்ற சரோஜா, அடையாளம் தெரியாமல் இருப்பதற்காக, மொட்டை அடித்திருந்தார். வீட்டின் வெளியே படுத்திருந்த நபர், மருமகன் தமிழரசன் தானா என்ற சந்தேகத்தில், 'உங்கள் பெயர் என்ன?' என கேட்டுள்ளார்.
அவர், தமிழரசன் என்றதும், கத்தியால் சரமாரியாக குத்தினார். பலத்த காயமடைந்த தமிழரசன் தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமணையில் சிகிச்சை பெறுகிறார். காயமடைந்த விமலா, ஜெயங்கொண்டம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுகிறார். ஆண்டிமடம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, மகளை கொலை செய்த மருமகனை கத்தியால் குத்திய மாமியார் சரோஜாவை, கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
பிரபல ரவுடி கொலை: இரு நண்பர்கள் கைது
திருச்சி, திருவானைக்காவல் சன்னதி தெரு பின்னால் உள்ள தீட்ஷீதர் தோப்பில், நேற்று முன்தினம் அதிகாலை, திருச்சியின் பிரபல ரவுடி மண்டை வெட்டி மாதவன், 51, என்பவர், கொடூரமான முறையில் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார். இதுகுறித்து ஸ்ரீரங்கம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்தனர். இந்நிலையில், மாதவனை கொலை செய்த வழக்கில் தொடர்புடைய, அவரது நண்பர்கள், திருவானைக்காவலைச் சேர்ந்த சங்கர், 43, மணிகண்டன், 25, ஆகிய, இருவரையும், நேற்று புதுக்கோட்டையில் வைத்து, ஸ்ரீரங்கம் போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தியதில், சங்கர் மனைவியிடம் பணம் கேட்டு தொல்லை கொடுத்ததால், மாதவனை கொலை செய்ததாக கூறியுள்ளனர்.
பிளேடால் வயிற்றை கிழித்து மூதாட்டி தற்கொலை
சேரன்மகாதேவி அருகே உள்ள மேலக் கூனியூர் திருவள்ளுவர் தெருவை சேர்ந்தவர் துரைப்பாண்டி மனைவி பிச்சம்மாள் (67). இவர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தீராத வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டு வந்ததாகவும், அதற்கு நெல்லை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில் கடந்த 22ம் வலி பொறுக்க முடியாத பிச்சம்மாள் பிளேடால் வயிற்றுப் பகுதியில் அறுத்துக் கொண்டுள்ளார். குடும்பத்தினர் உடனடியாக அவரை சேரன்மகாதேவி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தனர். மேல் சிகிச்சைக்காக நெல்லை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதித்தனர். அங்கு நேற்று முன்தினம் அவர் உயிரிழந்தார். இது குறித்து சேரன்மாகாதேவி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
திருப்பத்துார் கலெக்டர் பெயரில் பணம் கேட்டு மோசடி
திருப்பத்துார் கலெக்டர் பாஸ்கர பாண்டியன் பெயரில், 'வாட்ஸாப், 'பேஸ் புக்' ஆகியவற்றில் போலி கணக்குகள் தொடங்கி, பணம் கேட்டு ஒரு கும்பல் மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளது. இது குறித்து, கலெக்டர் பாஸ்கர பாண்டியனுக்கு அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து அவர், 'இதுபோன்று மோசடி கும்பலை நம்பி, யாரும் ஏமாற வேண்டாம்' என, அறிவுறுத்தி உள்ளார். மேலும், போலி கணக்கு தொடங்கிய கும்பலை, சைபர் கிரைம் போலீசார் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
பெண்களை கட்டிப் போட்டு கொள்ளை
கோவை ஆர்.எஸ்.,புரம் மேற்கு ஆரோக்கியசாமி வீதியை சேர்ந்தவர் கமலேஷ், 50, மொத்த பருத்தி வியாபாரி. தை பூசத்தை முன்னிட்டு நேற்று மருதமலை கோவிலுக்கு சென்று இருந்தார். வீட்டில் முதல் தளத்தில் அவரது மனைவி ரூபல், மகன் மிகர் மற்றும் வேலைக்கார பெண் இருந்தனர். பகல், 1:00 மணிக்கு இரண்டு கார் மற்றும் பைக்கில், 12 பேர் வந்தனர்.
அதில், சிலர் வீட்டிற்குள் நுழைந்து கமலேசின் மனைவி, மகன் மற்றும் வேலைக்கார பெண்ணை, கத்தியை காட்டி மிரட்டி கட்டிப்போட்டனர். வீட்டின் கீழ்தளத்தில் இருந்த அலுவலகத்தில் இருந்த 13 லட்சம் ரூபாயை கொள்ளை அடித்தனர். வீட்டின் பீரோவை உடைத்து, 50 சவரன் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்து தப்பினர். கட்டுகளை அவிழ்த்த மூன்று பேரும் வெளியே வந்து சத்தம் போட்டதை அடுத்து, ஆர்.எஸ்.,புரம் போலீசாருக்கு பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவித்தனர். போலீசார் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள் விசாரிக்கின்றனர்.
ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி எனக்கூறி திருமணம் செய்தவர் கைது
நாமக்கல் மாவட்டம், மோகனுார் ராசிகுமாரிபாளையம் தெரு, முருகன் நகரை சேர்ந்தவர் அகல்யா, 27. எம்.பி.ஏ., பட்டதாரியான இவருக்கும், நாமக்கல் டவுன் ஏ.எஸ்.பேட்டை முல்லை நகரை சேர்ந்த ராஜா, 35, என்பவருக்கும் கடந்தாண்டு திருமணம் நடந்தது. திருமணத்துக்கு பின், ராஜாவும், அகல்யாவும் நாமக்கல் - திருச்செங்கோடு சாலையில் வசித்து வந்தனர்.
திருமணத்துக்கு முன், ராஜா தான் ஐ.ஏ.எஸ்., ஆக இருப்பதாகவும், மாதம், 1.80 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் என்றும் கூறியுள்ளார். மேலும், இது தொடர்பாக அடையாள அட்டைகளை, அகல்யாவின் பெற்றோரிடம் காண்பித்துள்ளார். திருமணத்திற்கு பின், ராஜாவின் நடவடிக்கையில் மாற்றம் காணப்பட்டது. வேலைக்கு செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருந்ததால், சந்தேகம் அடைந்த அகல்யா, ராஜாவின் மொபைல்போனை சோதனை செய்தபோது, அவர் மோசடி செய்தது தெரிந்தது.
இதனால், இருவருக்கும் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டது. மோகனுாரில் உள்ள பெற்றோர் வீட்டுக்கு சென்ற அகல்யா, இது தொடர்பாக மோகனுார் போலீசில் புகார் செய்தார். இதையடுத்து போலி ஆவணம் தயாரித்தல், நம்பிக்கை மோசடி செய்தல், ஏமாற்றுதல், அடித்து துன்புறுத்துதல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்கு பதிந்து, மோகனுாரில் பதுங்கி இருந்த ராஜாவை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர். நாமக்கல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
சிற்பி நடுரோட்டில் கழுத்தறுத்து தற்கொலை முயற்சி
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடியைச் சேர்ந்தவர் சந்தோஷ், 28. கோவில் சிற்ப வேலைகள் செய்யும் சிற்பியான இவர், தற்போது பொள்ளாச்சியில் கோவில் வேலை செய்து வந்துள்ளார். பொங்கல் விடுமுறைக்கு வீட்டுக்கு வந்த சந்தோஷ், நேற்று காலை மீண்டும் பொள்ளாச்சி செல்ல நண்பருடன் புறப்பட்டார்.
நேற்று மதியம் மணப்பாறை வந்த அவர்கள், பஸ் மாறிச் செல்லாமல், ராஜீவ்நகர் பகுதிக்கு சென்றுள்ளனர். அப்போது திடீரென சிறு கத்தியால் தனது கழுத்தை அறுத்து தற்கொலைக்கு முயன்றார். அங்கிருந்தவர்கள் மணப்பாறை போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்து, போலீசார் சம்பவ இடம் வந்து, சந்தோஷை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். மணப்பாறை போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
பைக் லாக்கை உடைத்து ஓட்டிச் சென்ற பைனான்ஸ் ஊழியர் கைது
திருச்சி மாவட்டம், லால்குடி அருகே இடையாற்றுமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சக்திகுமார். இவர் வேங்கக்குடியில் வி.ஏ.ஓ.,வாக பணியாற்றுகிறார். இவர் கடந்த ஆண்டு பஜாஜ் பைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் கடன் பெற்று, 'பல்சர்' பைக் வாங்கினார். கடைசி, இரு தவணைகளை கட்டவில்லை என கூறப்படுகிறது. இரு தவணை தொகை மற்றும் அதற்கான வட்டி என, 36 ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்த, பைனான்ஸ் நிறுவனத்தினர் நெருக்கடி கொடுத்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் சக்திகுமார், டோல்கேட் அருகே பைக்கை நிறுத்தி சென்றார். பின்தொடர்ந்து வந்த பைனான்ஸ் ஊழியர், அந்த வாகனத்தின் 'லாக்கை' உடைத்து எடுத்துச் சென்றார். இதுகுறித்து கொள்ளிடம் போலீசில் புகார் செய்யப்பட்டது. கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை வைத்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், பைக்கை எடுத்துச் சென்றவர்கள், பஜாஜ் பைனான்ஸ் நிறுவன ஊழியர்கள் என்பது தெரிந்தது. இதையடுத்து பைக்கை எடுத்துச் சென்றவர்களில் ஒருவரான சகாயராஜ் என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர். மற்றொருவரான கும்பகோணம் சூர்யாவை தேடி வருகின்றனர்.
உ.பி.,யில் விபத்து: 12 பேர் பலி
பவுர்ணமியையொட்டி உத்தர பிரதேசத்தின் பாரூக்காபாத் பகுதியில் கங்கை ஆற்றில் குளிக்க பக்தர்கள் சிலர் ஆட்டோவில் நேற்று காலை சென்று கொண்டிருந்தனர். பரேய்லி - பரூக்காபாத் சாலையில் சுக்சுகி கிராமம் அருகே, எதிரே ர வந்த கன்டெய்னர் லாரி, பக்தர்கள் சென்ற ஆட்டோ மீது மோதி விபத்தை ஏற்படுத்தியது. அதிகாலை நிலவிய கடும் மூடு பனி காரணமாக இந்த விபத்து ஏற்பட்டது.
இந்த விபத்தில் மூன்று பெண்கள் உட்பட 12 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். விபத்தை ஏற்படுத்திய டிரைவர் லாரியில் தப்பி ஓட்டம் பிடித்தார். இதையடுத்து சம்பவ இடத்தில் இருந்து 12 கி.மீ., தொலைவில் அந்த லாரி கேட்பாரற்று நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், தப்பியோடிய லாரி டிரைவரை தேடி வருகின்றனர்.
ஆஸ்திரேலியாவில் கடலில் மூழ்கி 4 இந்தியர்கள் பலி
ஆஸ்திரேலியா குடியுரிமை பெற்று மெல்போர்னில் செவிலியராக பணியாற்றி வரும் இந்தியரான ஜக்ஜீத் சிங் ஆனந்த், 23, தன் உறவினர்கள் நான்கு பேருடன் நேற்று விக்டோரியா மாகாணத்தில் பிலிப் தீவுக்கு சென்றார். கடற்கரையில் ஜாலியாக பொழுதை கழித்த அவர்கள், அங்குள்ள பாறைகளின் நடுவில் கடல் அலை வரும் இடங்களில் இறங்கி உற்சாக கொண்டாட்டத்தில் திளைத்தனர்.
அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக ஆழமான பகுதியில் அவர்கள் சிக்கிக் கொண்டனர். அவர்களின் அலறல் மற்றும் கூக்குரலை கேட்டு நீர்சறுக்கு விளையாடிக் கொண்டிருந்த நபர்கள், தண்ணீரில் மூழ்கிய நால்வரையும் மீட்டு வெளியே கொண்டு வந்தனர். அனைவருக்கும் முதலுதவி அளிக்கப்பட்ட நிலையில், அது பலனளிக்காமல் மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில், 20 வயதுடைய இளம்பெண் உயிரிழந்தார். விசாரணையில் ஜெகஜீத் சிங்குடன் உயிரிழந்தது சுகானி ஆனந்த், 20, கீர்த்தி பேடி, 20, ரீமா காந்தி, 40, என தெரியவந்தது. இதில் சுகானி மற்றும் கீர்த்தி மாணவர் விசாவில் ஆஸ்திரேலியாவில் தங்கி படித்து வருவதும், அவர்களைப் பார்ப்பதற்காக இந்தியாவில் இருந்து ரீமா காந்தி சென்றதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. இவர்கள் அனைவரும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்.