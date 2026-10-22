பயிர் கடன் தள்ளுபடி போராட்டம் வாபஸ்: விவசாயிகள் அறிவிப்பு
பயிர் கடன் தள்ளுபடி போராட்டம் வாபஸ்: விவசாயிகள் அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 08:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:37 PM
சென்னை: பயிர் கடன் தள்ளுபடி கேட்டு, விவசாயிகள் நடத்திய போராட்டம், அமைச்சர்கள் நடத்திய பேச்சுக்கு பின், வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது.
கூட்டுறவு வங்கிகளில், ஒரு லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு, 75 ஆயிரம் ரூபாயும், ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் பெற்றவர்களுக்கு, 35 ஆயிரம் ரூபாய் வரையும் தள்ளுபடி செய்வதாக, அரசு அறிவித்தது.
ஆனால், முழு பயிர் கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்தது. இதற்கு, மொத்தமாக 19 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவாகும் என்பதால், அரசு நிராகரித்தது.
முழு பயிர் கடன் தள்ளுபடியை வலியுறுத்தி, 50க்கும் மேற்பட்ட விவசாய சங்கங்கள் இணைந்து, செப்டம்பர் மாதம், திருச்சி சமயபுரத்தில் காத்திருப்பு போராட்டத்தை துவக்கினர்.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளுடன் அமைச்சர்கள் பேச்சு நடத்தினர்; ஒரு மாத கால அவகாசம் கேட்டனர். இதையடுத்து போராட்டத்தை விவசாயிகள் கைவிட்டனர்.
அமைச்சர்கள் கேட்ட அவகாசம் முடிந்த நிலையில், மீண்டும் விவசாயிகள் போராட்டத்தை துவங்குவதாக அறிவித்தனர்.
இதையடுத்து, விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளுடன் அமைச்சர்கள் ஆனந்த், செங்கோட்டையன் உள்ளிட்டோர், நேற்று தலைமை செயலகத்தில் பேச்சு நடத்தினர்.
பயிர் கடன் தள்ளபடிக்கு கூடுதலாக 3,000 கோடி ரூபாய் வழங்குவதாக உறுதி அளித்தனர். இதையடுத்து, போராட்டத்தை கைவிடுவதாக, விவசாய சங்கங்கள் அறிவித்துள்ளன.
இதுகுறித்து, அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன் கூறியதாவது:
நிதி நெருக்கடிக்கு இடையில், 9,000 கோடி ரூபாய் வரை, கூட்டுறவு கடன்களை தள்ளுபடி செய்வதாக, அமைச்சர்கள் உறுதியளித்துள்ளனர்.
முழு கடன் தள்ளுபடி செய்ய முடியாத காரணத்தை, அமைச்சர்கள் எடுத்துரைத்தனர். இதை அனைத்து சங்கங்களும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளன. போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.