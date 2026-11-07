அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ரூ.75,000 பயிர் கடன் தள்ளுபடி
அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ரூ.75,000 பயிர் கடன் தள்ளுபடி
UPDATED : நவ 07, 2026 06:09 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:06 PM
சென்னை: கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பயிர் கடன் பெற்ற, அனைத்து விவசாயிகளுக்கும், 75,000 ரூபாய் வரை, கடன் தள்ளுபடி செய்து, தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில், கூட்டுறவு துறையின் கீழ் செயல்படும் கூட்டுறவு வங்கிகள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில், விவசாயிகளுக்கு பயிர்க் கடன் வழங்கப்படுகிறது.
கடந்த மே மாதம், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில், த.வெ.க., அரசு, கூட்டுறவு நிறுவனங்களில், 2025 மே முதல், இந்தாண்டு பிப்., வரை பயிர் கடன் பெற்ற, 14.43 லட்சம் விவசாயிகளின், 5,932 கோடி ரூபாய் பயிர் கடன்களை தள்ளுபடி செய்து, கடந்த மே மாதம், தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.
அதன்படி, 75,000 ரூபாய் வரை, கடன் தொகை முழுதும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், 75,000 ரூபாய்க்கு மேல் கடன் வாங்கியவர்களில், 35,000 ரூபாய் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. நிலுவையில் உள்ள முழு கடனையும், தள்ளுபடி செய்ய கோரி, விவசாயிகள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.
பின், 75,000 ரூபாய் வரை, கடன் தொகை முழுதும்; 75,001 ரூபாய் முதல், ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை, 75,000 ரூபாய்; ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல், 35,000 ரூபாய் கடன் தொகை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
இதையும் ஏற்காத விவசாயிகள், அனைத்து கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்யுமாறு, அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தனர். தற்போது, 2025 மே 1ம் தேதி முதல், இந்தாண்டு மார்ச் 31ம் தேதி வரை, பயிர்க் கடன் பெற்ற அனைத்து விவசாயிகளுக்கும், தலா, 75,000 ரூபாய் வரை தள்ளுபடி செய்து, அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதனால், 75,000 ரூபாய் வரை பயிர் கடன் பெற்ற, 5.90 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு, கடன் தொகை முழுதும்; 75,000 ரூபாய்க்கு மேல் கடன் பெற்ற, 7.34 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு, தலா, 75,000 ரூபாய் வரை தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்காக, அரசு ஒட்டுமொத்தமாக, 9,062 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.