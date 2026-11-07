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சென்னை: விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்காக தமிழக அரசு ரூ.9,062.83 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பயிர்க்கடன் பெற்ற அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ரூ.75,000 வரை பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
தள்ளுபடிக்கு தகுதியான பயிர்க்கடன்களுக்கான காலவரையறையை 2025ம் ஆண்டு மே மாதம முதல் 2026ம் ஆண்டு 2026 மார்ச் 31 வரை நீட்டித்து முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டார்.
சிறப்பு வீடியோ!
ரூ.75 ஆயிரம் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி; 13 லட்சம் விவசாயிகள் பயன்; தமிழக அரசு அறிவிப்பு!
விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி; ரூ.9,062.83 கோடி தமிழக அரசு நிதி ஒதுக்கீடு
விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி; ரூ.9,062.83 கோடி தமிழக அரசு நிதி ஒதுக்கீடு
UPDATED : நவ 07, 2026 03:10 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:52 PM
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சென்னை: விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்காக தமிழக அரசு ரூ.9,062.83 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பயிர்க்கடன் பெற்ற அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ரூ.75,000 வரை பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
தள்ளுபடிக்கு தகுதியான பயிர்க்கடன்களுக்கான காலவரையறையை 2025ம் ஆண்டு மே மாதம முதல் 2026ம் ஆண்டு 2026 மார்ச் 31 வரை நீட்டித்து முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டார்.
சிறப்பு வீடியோ!
ரூ.75 ஆயிரம் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி; 13 லட்சம் விவசாயிகள் பயன்; தமிழக அரசு அறிவிப்பு!