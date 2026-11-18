UPDATED : நவ 18, 2026 09:51 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:48 PM
சென்னை: ‘கூட்டுறவு நிறுவனங்களில், கூடுதலாக பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதால், அரசுக்கு, 3,038 கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவு ஏற்படும் நிலையில், 2,758 கோடி ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது’ என, கூட்டுறவு துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
கூட்டுறவு நிறுவனங்களில், விவசாயிகள் பெற்ற பயிர் கடன்கள், ஏற்கனவே இரு கட்டங்களாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. மூன்றாவது கட்டமாக, கடந்த ஆகஸ்டில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. தள்ளுபடி தொகையான, 6,024 கோடி ரூபாய், கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கு, அரசால் விடுவிக்கப்பட்டது. தற்போது, அனைத்து விவசாயிகளுக்கும், 75,000 ரூபாய் வரை, பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் அரசுக்கு, 3,038 கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும் நிலையில், 2,758 கோடி ரூபாய் அரசால் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.