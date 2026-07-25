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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்து அறிவிக்க வேண்டும்: வைகை விவசாயிகள் சங்கம் வலியுறுத்தல்

﻿ பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்து அறிவிக்க வேண்டும்: வைகை விவசாயிகள் சங்கம் வலியுறுத்தல்

﻿ பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்து அறிவிக்க வேண்டும்: வைகை விவசாயிகள் சங்கம் வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:24 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:24 AM

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ராமநாதபுரம்: தமிழகத்தில் விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்ட பகுதி விவசாயிகளின் பயிர் கடன்களை முற்றிலும் தள்ளுபடி செய்து வேளாண் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்க வேண்டும் என ராமநாதபுரத்தில் தமிழ்நாடு வைகை விவசாயிகள் சங்க நிறுவன தலைவர் பாக்கியநாதன் வலியுறுத்தினார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: தமிழக அரசின் தற்போதைய பயிர் கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பால் சிலர் மட்டுமே பயன்பெறுவார்கள். பல ஆயிரம் விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.

எனவே விளைச்சல் பாதிப்புக்குள்ளான பகுதி விவசாயிகளின் பயிர் கடன்களை முற்றிலும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். விவசாயிகளின் அத்தியாவசிய அவசர தேவைக்காக மும்முனை மின்சாரம் தொடர்ந்து வழங்க வேண்டும்.

குறிப்பாக ஒரு போகம் நெல் விளையும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 3 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து மழையின்றி வறட்சியால் பயிர் கடன்களை திருப்பி செலுத்த முடியாமல் மட்டும் 80 ஆயிரம் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வரும் அக்., நவ., சீசனில் மீண்டும் பயிர் கடன் பெற முடியாத நிலைக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

இதே போன்று தமிழகத்தில் பல லட்சம் விவசாயிகள் மழை வெள்ளம், வறட்சியால் மகசூல் பாதிக்கப்பட்டு இழப்பை சந்தித்துள்ளனர். எனவே விவசாயிகள் கோரிக்கையை ஏற்று பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

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