சமையல் கலை நிபுணர் ‘செப்’ தாமு காலமானார்

ADDED : அக் 25, 2026 08:08 PM
சென்னை: பிரபல சமையல் கலை நிபுணரான, ‘செப்’ தாமு, 72, உடல் நலக்குறைவால், சென்னையில் இன்று (அக்.,25) காலமானார்.
பிரபல சமையல் கலை நிபுணரான தாமோதரன் என்ற, ‘செப்’ தாமு, நாட்டின் பல்வேறு நட்சத்திர ஓட்டல்களில் பணியாற்றி உள்ளார். சென்னை பல்கலை உணவக மேலாண்மை துறையில், 2004ம் ஆண்டு முனைவர் பட்டம் பெற்றார். உணவு மேலாண்மை துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற, முதல் இந்திய சமையல் கலை நிபுணர் என்ற பெருமையை பெற்றார்.
கடந்த, 2010ல், தொடர்ந்து 24 மணி நேரம் 30 நிமிடம் 12 வினாடிகளில், 617 விதமான உணவுகளை சமைத்து, கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்தார். பாரம்பரிய உணவுகள் முதல் பலவகை உணவுகள் தொடர்பாக, நிறைய புத்தகங்கள் எழுதி உள்ளார். சமீபத்தில், தனியார் தொலைக்காட்சியில் வெளியான சமையல் நிகழ்ச்சிகளில், தன்னுடைய நகைச்சுவை கலந்த பேச்சுக்களால், பெரும் ரசிகர் பட்டாளத்தை அவர் பெற்றார்.
சமையல் கலையில் அவரது சிறப்பான பங்களிப்பை கவுரவிக்கும் வகையில், 2025ம் ஆண்டு, மத்திய அரசு அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கவுரவித்தது. இந்நிலையில், உடல் நலக்குறைவு காரணமாக, சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில், அவர் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி இன்று இறந்தார்.
அவரது உடல், சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில், பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று அவரது உடல், கண்ணம்மாபேட்டை மின் மயானத்தில் தகனம் செய்யப்படும். தாமு மறைவுக்கு முதல்வர் விஜய் மற்றும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.