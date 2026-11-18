தமிழகத்தை விட்டு விலகிச் செல்லும் அக்வான் புயல்; நவ.,20ல் மசூலிப்பட்டினம் - ஒடிசா இடையே கரையை கடக்கும்!
தமிழகத்தை விட்டு விலகிச் செல்லும் அக்வான் புயல்; நவ.,20ல் மசூலிப்பட்டினம் - ஒடிசா இடையே கரையை கடக்கும்!
ADDED : நவ 18, 2026 01:02 PM
ADDED : நவ 18, 2026 01:02 PM
புதுடில்லி: தமிழகத்தை விட்டு விலகிச் செல்லும் 'அக்வான்' புயல், மசூலிப்படினம் - ஒடிசா மாநிலம் பூரி இடையே வடக்கு ஆந்திரம் - ஒடிசா பகுதியில் நவம்பர் 20ம் தேதி நண்பகலுக்குள் தீவிரப் புயலாகக் கரையைக் கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை: தெற்கு வங்காள விரிகுடாவின் மத்தியப் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மேற்கு-மத்திய வங்காள விரிகுடாவில் நிலவும் தீவிர சூறாவளி புயலான அக்வான், கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 7 கி.மீ வேகத்தில் வடக்கு-வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.
சென்னைக்கு (தமிழகம்) கிழக்கே 570 கி.மீ தொலைவிலும், விசாகப்பட்டினத்திற்கு (ஆந்திரா) தெற்கு-தென்கிழக்கே 580 கி.மீ தொலைவிலும், மசூலிப்பட்டினத்திற்கு (ஆந்திரா) தென்கிழக்கே 590 கி.மீ தொலைவிலும், திருகோணமலைக்கு (இலங்கை) வடகிழக்கே 660 கி.மீ தொலைவிலும், கோபால்பூருக்கு (ஒடிசா) தெற்கே 710 கி.மீ தொலைவிலும், பூரிக்கு (ஒடிசா) தெற்கே 770 கி.மீ தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது.
வடக்கு-வடமேற்கு திசையை நோக்கி தமிழகத்தை விட்டு விலகிச் செல்லும் 'அக்வான்' புயல், மசூலிப்படினம் - ஒடிசா மாநிலம் பூரி இடையே வடக்கு ஆந்திரம் - ஒடிசா பகுதியில் நவம்பர் 20ம் தேதி நண்பகலுக்குள் தீவிரப் புயலாகக் கரையைக் கடக்கும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 90 முதல் 100 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.