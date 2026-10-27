‘அர்னாப்’ புயல் இன்று கரையை கடக்கிறது தமிழகத்தில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு
‘அர்னாப்’ புயல் இன்று கரையை கடக்கிறது தமிழகத்தில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 07:00 PM
சென்னை: ‘வங்கக்கடலில் தீவிர புயலாக வலுவடைந்துள்ள, ‘அர்னாப்’ புயல், ஆந்திராவில் இன்று கரையை கடக்கும்’ என, வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை:
நேற்று காலை வரையிலான, 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக, நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கோடியக்கரை, வேதாரண்யம் பகுதிகளில், தலா, 5 செ.மீ., மழை பெய்துள்ளது.
தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில், கடந்த வாரம் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, படிப்படியாக வலுவடைந்து, நேற்று முன்தினம் ‘அர்னாப்’ என்ற பெயரில் தீவிர புயலாக மாறியது. நேற்று காலை, 8:30 மணி நிலவரப்படி, இது மிக தீவிர புயலாக வலுவடைந்து, மத்திய மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவியது. இது மேற்கு, வட மேற்கில் நகர்ந்து, இன்று ஆந்திராவில், மிக தீவிர புயலாக கரையை கடக்கக்கூடும்.
இலங்கை கடலோர பகுதிகளில் இருந்து, தென் மேற்கு வங்கக்கடல் வழியாக, ‘அர்னாப்’ புயலின் மையப்பகுதி வரை, வளி மண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவுகிறது.
தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில், இன்று இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன், மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தின் பிற பகுதிகள் மற்றும் புதுச்சேரியில், வறண்ட வானிலை காணப்படும்.
தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில், இன்று முதல், அக்., 31 வரை, சில இடங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை, இயல்பை விட 3 டிகிரி செல்ஷியஸ் வரை அதிகரிக்கும். சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில், இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமாக காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை, 34 டிகிரி செல்ஷியஸ் வரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.