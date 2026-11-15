10 கி.மீ வேகத்தில் நகரும் அக்வான் புயல்; தமிழகத்தில் நவ.17 முதல் 20 வரை கனமழைக்கு வாய்ப்பு
10 கி.மீ வேகத்தில் நகரும் அக்வான் புயல்; தமிழகத்தில் நவ.17 முதல் 20 வரை கனமழைக்கு வாய்ப்பு
UPDATED : நவ 15, 2026 10:19 PM
ADDED : நவ 15, 2026 02:40 PM
UPDATED : நவ 15, 2026 10:19 PM ADDED : நவ 15, 2026 02:40 PM
-நமது சிறப்பு நிருபர்-
வங்கக் கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், கடந்த 3 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 10 கி.மீ வேகத்தில் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. இது, திரிகோணமலையிலிருந்து கிழக்கே 630 கி.மீ தொலைவிலும், அந்தமான் தீவுக்கு மேற்கு-தென்மேற்கே 690 கி.மீ தொலைவிலும், சென்னையிலிருந்து கிழக்கு-தென்கிழக்கே 840 கி.மீ தொலைவிலும், நிலை கொண்டுள்ளது.
வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நாளை (நவம்பர் 16) தெற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய-மேற்கு வங்கக் கடற்பகுதியில் புயலாக வலுப்பெறும். நவம்பர் 17ம் தேதி மத்திய-மேற்கு வங்கக் கடற்பகுதியில் தீவிர புயலாக வலுவடைய வாய்ப்புள்ளது.
அடுத்த 2 நாட்களில் வடமேற்கு திசையில் ஆந்திரா கடற்கரையை நோக்கி நகரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் நவம்பர் 17ம் தேதி முதல் 20ம் தேதி வரை கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நவம்பர் 17ல்....!
சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் நவம்பர் 17ம் தேதி ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நவம்பர் 18ல்...!
சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய 3 மாவட்டங்களுக்கு நவம்பர் 18ம் தேதி மிக கனமழை (ஆரஞ்சு அலெர்ட்) பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை (மஞ்சள் அலெர்ட்) பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நவம்பர் 19ல்...!
சென்னை, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, செங்கல்பட்டு ஆகிய 4 மாவட்டங்களுக்கு நவம்பர் 19ம் தேதி மிக கனமழை (ஆரஞ்சு அலெர்ட்) பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நவம்பர் 20ல்...!
சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் நவம்பர் 20ம் தேதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.