வங்க கடலில் இன்று உருவாகிறது ‘முரசு’ புயல்

ADDED : நவ 01, 2026 02:59 PM
சென்னை: ‘வங்கக் கடலில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, இன்று புயலாக வலுவடையும்’ என, சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கை:
தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகள் மற்றும் அவற்றை ஒட்டிய அந்தமான் நிகோபார் தீவுகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, மேற்கு – வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நேற்று காலை 5:30 மணிக்கு, தென்கிழக்கு வங்கக் கடல், அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைந்தது.
இது, மேற்கு – வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய அந்தமான் நிகோபார் தீவுகள், அந்தமான் கடல் பகுதிகளில், நேற்று நள்ளிரவு ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்தது.
இன்று பகல் 11:30 மணியளவில் புயலாக இது வலுவடைகிறது. இது, மேலும், மேற்கு – வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, மத்திய மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில், ஆந்திர பிரதேச கடலோர பகுதிகளுக்கு அருகில் நாளை மாலை நகரும்.
அதேபோல், கேரளா – கர்நாடகா கடலோர பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்கிழக்கு அரபிக் கடல் பகுதிகளில் இருந்து, தெற்கு மஹாராஷ்டிரா கடலோர பகுதிகள் மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் வளி மண்டல சுழற்சி வரை, ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, இன்று தமிழகத்தில் வட கடலோர மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், மதுரை, திருச்சி, நாமக்கல், சேலம், ஈரோடு, கரூர் மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
நாளை, நீலகிரி மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில், இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. நவ., 3ம் தேதி, கடலுார், விழுப்புரம் மாவட்டங்களிலும், புதுச்சேரியிலும் இடி, மின்னலுடன் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.