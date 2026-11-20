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சென்னை: சாஸ்தா கோவில் அணையில் இருந்து, நவ.23ம் தேதி முதல் தண்ணீர் திறந்து விட, தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டம், சாஸ்தா கோவில் அணையில் இருந்து, வரும் நவ.,23ம் தேதி முதல் நவ.,29ம் தேதி வரை, வினாடிக்கு 50 கன அடி வீதம் நீர் திறந்து விடவும், நவ.,30ம் தேதி முதல் ஜன.,3ம் தேதி வரை, 41 நாட்களுக்கு நீர் வரத்து மற்றும் நீர் இருப்பு பொறுத்து நீர் திறக்கவும், தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதனால், விருதுநகர் மாவட்டம், ராஜபாளையம் தாலுகாவில் உள்ள, வடக்கு தேவதானம், தெற்கு தேவதானம், சேத்துார், முத்துசாமிபுரம், நல்லமங்கலம், செட்டியார்பட்டி, கோவிலுாரில் உள்ள, 3130.68 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும்.
UPDATED : நவ 20, 2026 09:41 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:41 PM
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சென்னை: சாஸ்தா கோவில் அணையில் இருந்து, நவ.23ம் தேதி முதல் தண்ணீர் திறந்து விட, தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டம், சாஸ்தா கோவில் அணையில் இருந்து, வரும் நவ.,23ம் தேதி முதல் நவ.,29ம் தேதி வரை, வினாடிக்கு 50 கன அடி வீதம் நீர் திறந்து விடவும், நவ.,30ம் தேதி முதல் ஜன.,3ம் தேதி வரை, 41 நாட்களுக்கு நீர் வரத்து மற்றும் நீர் இருப்பு பொறுத்து நீர் திறக்கவும், தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதனால், விருதுநகர் மாவட்டம், ராஜபாளையம் தாலுகாவில் உள்ள, வடக்கு தேவதானம், தெற்கு தேவதானம், சேத்துார், முத்துசாமிபுரம், நல்லமங்கலம், செட்டியார்பட்டி, கோவிலுாரில் உள்ள, 3130.68 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும்.