தஞ்சை தமிழ்பல்கலை நுாலகம் முடங்கும் அபாயம் ஆள் பற்றாக்குறை, அடிப்படை வசதிகள் குறைவு
தஞ்சை தமிழ்பல்கலை நுாலகம் முடங்கும் அபாயம் ஆள் பற்றாக்குறை, அடிப்படை வசதிகள் குறைவு
UPDATED : நவ 10, 2026 11:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:59 AM
UPDATED : நவ 10, 2026 11:03 AM ADDED : நவ 10, 2026 10:59 AM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலை நுாலகத்தில் நிலவும் ஆள் பற்றாக்குறை, அடிப்படைவசதி குறைப்பாட்டால், நுாலகம் முடங்கும் அபாயம் உள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
தஞ்சாவூர், தமிழ் பல்கலைகழகம், 1981 செப்., 15ம் தேதி நிறுவப்பட்டது. தொடர்ந்து, 1985ம் ஆண்டு, ஜூன் 11ம் தேதி, பல்கலை மானியக்குழு, அங்கீகரித்தது. தமிழ் மொழிக்கான ஆராய்ச்சி மையமாக பல்கலைகழகம் திகழ வேண்டும் என்பதற்காகவும், எதிர்கால வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு, ஆயிரம் ஏக்கர் நிலபரப்பு, முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.,ஆரால் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
மேலும், சிறப்பு மிக்க பல்கலைகழகத்தில், நுாலகமும் இந்திய பார்லிமென்ட் வடிவில் அமைக்கப்பட்டது. ஆனால், நுாலகத்தில் குடி தண்ணீர், மின்விசிறி வசதி, மின்விளக்கு வெளிச்சம் போன்ற அடிப்படையான வசதிகள் கூட நிறைவாக இல்லை.
இதனால், மாணவர்கள், ஆய்வாளர்கள் பல்கலைகழக நுாலகத்தை பயன்படுத்தும் வசதிகள் குறைந்து வருகிறது. மேலும், நுாலகத்தில் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையால், நுால்கள் முறையான பராமரிப்பு இல்லாமல் உள்ளது.
மக்கள் நலப்பேரவை ஆலோசகர் வக்கீல் ஜீவக்குமார் கூறியதாவது:
தென்னிந்தியாவிலேயே மிகப் பெரிய நுாலங்களில், தமிழ்பல்கலை நுாலகமும் ஒன்று. 1672ம் ஆண்டில் ஆம்ஸ்டர்டாமில் வெளியிட்ட மலபார் தாவரங்கள் பற்றிய நுால்கள், 1812ம் ஆண்டு தஞ்சாவூரில் அச்சிடப்பட்ட முதல் திருக்குறள் பதிப்பு என, 1 லட்சத்து 70 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான நுால்கள், 345-க்கும் மேற்பட்ட தேசிய மற்றும் சர்வதேச இதழ்கள், ஆய்வேடுகள் மற்றும் பல அரிய சுவடிகளும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
ஆனால், ஒரு நுால் அலுவலர் மட்டுமே பல ஆண்டாக உள்ளார். நுாலகத்தில் எட்டு காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் உள்ளன. பல அரிய நுால்கள் சரியாக பராமரிக்க இயலாத நிலை வீணாகி வருகிறது.
ஆய்வாளர்கள், மாணவர்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில், அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாமல், நுாலகம் முடங்கும் நிலையில் உள்ளது. இது தொடர்பாக, அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு செய்து, நுாலகத்தின் பெருமையை காப்பாற்ற வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.