பிற மாநிலங்களிலும் கால் பதிக்கிறது ‘டான்சி’

UPDATED : அக் 28, 2026 06:02 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:59 PM
சென்னை: தமிழகம் மட்டுமின்றி, ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களில், மேஜை, நாற்காலி உள்ளிட்ட மரச்சாமான்களை, ‘டான்சி’ எனப்படும், தமிழக சிறு தொழில் நிறுவனம் விற்க முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளிகள், கல்லுாரிகள், விடுதிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு, மேஜை, நாற்காலி, அலமாரி உள்ளிட்ட மரச்சாமான்களை, தமிழக அரசின், டான்சி நிறுவனம் உற்பத்தி செய்து, விற்பனை செய்கிறது.
மேலும், வீடுகளுக்கு தேவையான மரச்சாமான்களையும் விற்பனை செய்கிறது.
இந்நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகள், தரமாக இருப்பதால், மக்களிடம் வரவேற்பு உள்ளது. இதுவரை, தமிழகத்தில் மட்டுமே, டான்சி தயாரிப்புகள் விற்கப்பட்ட நிலையில், இனி ஆந்திரா, கேரளா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, புதுச்சேரி என, பிற மாநிலங்களிலும் விற்கப்பட உள்ளன.
இதற்காக, அம்மாநிலங்களின் அரசு துறைகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், மரச்சாமான்கள் வாங்குவதற்காக வெளியிடும் டெண்டர்களில் பங்கேற்பதற்கான பணியில், டான்சி நிறுவன அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கடந்த, 2025 – 26ல் டான்சி நிறுவனத்தின் உற்பத்தி, 146 கோடி ரூபாயாகவும், விற்பனை, 162 கோடி ரூபாயாகவும் இருந்தது.