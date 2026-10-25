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அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் இளையராஜா சுவாமி தரிசனம்

அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் இளையராஜா சுவாமி தரிசனம்

ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM

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ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM

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திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை, அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் இளையராஜா நேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.

முன்னதாக அவர், சம்பந்த விநாயகர் சன்னதியில் வழிபாடு நடத்தி, பின்னர் அருணாச்சலேஸ்வரர் மற்றும் உண்ணாமுலையம்மனை வழிபட்டார். அப்போது, கோவில் குருக்கள் பிரசாதங்கள் வழங்கி கவுரவித்தனர்.

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