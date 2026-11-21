ரோஜா செடிகளில் ‘டவுனியா’ நோய் ஓசூர் பகுதி விவசாயிகள் கவலை
ரோஜா செடிகளில் ‘டவுனியா’ நோய் ஓசூர் பகுதி விவசாயிகள் கவலை
UPDATED : நவ 21, 2026 07:35 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:35 PM
ஓசூர்: ஓசூரில், ரோஜா செடிகளில் ‘டவுனியா’ நோய் தாக்கம் தென்பட தொடங்கியுள்ளதால், விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர், தேன்கனிக்கோட்டை, சூளகிரி பகுதிகளில், 2,000 ஏக்கருக்கு மேல், பசுமை குடில்களில் தாஜ்மகால், பர்ஸ்ட் ரெட், அவலாஞ்சி உட்பட, 14 வகையான ரோஜா மலர்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன.
இங்கிருந்து, பெங்களூரு சர்வதேச ஏல மையத்திற்கு கொண்டு சென்று, வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாகின்றன. காதலர் தினம், ஆங்கில புத்தாண்டு, கிறிஸ்துமஸ் நாட்களில் ஏற்றுமதி அதிகமாக இருக்கும். மற்ற சமயங்களில் பல்வேறு மாவட்டங்கள், மாநிலங்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
ஓசூரில் நவம்பர், டிசம்பரில் குளிரின் தாக்கம் அதிகரிப்பதால், ரோஜா செடிகளில் டவுனியா நோய் தாக்கம் அதிகரிக்கும். பிப்ரவரி மாதம் காதலர் தின சாகுபடியை குறிவைத்து, ரோஜா செடிகளை ‘கவாத்து’ செய்யும் பணியை விவசாயிகள் மேற்கொள்ள உள்ளனர்.
இந்நிலையில், ரோஜா செடிகளில் டவுனியா நோய் தென்பட தொடங்கியுள்ளதால், விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
தேசிய தோட்டக்கலை வாரிய இயக்குனர் பாலசிவப்பிரசாத் கூறுகையில், ‘‘பசுமை குடில்களில் பகலில் வெப்பம், 26 முதல், 32 டிகிரி செல்சியஸ், இரவில், 18 முதல், 24 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்க வேண்டும். ஆனால் தற்போது பகலில், 28 முதல், 30 டிகிரியும், இரவில், 16 – 18 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு மட்டுமே வெப்பம் உள்ளது.
அதனால், ரோஜா செடிகளில் டவுனியா நோய் தாக்கம் தென்பட தொடங்கியுள்ளது. இந்த நோயிலிருந்து செடிகளை பாதுகாக்க, கூடுதல் செலவு செய்ய வேண்டியுள்ளதால், விவசாயிகளுக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது,’’ என்றார்.