மாயமான காசிமேடு மீனவர்கள்; 9 பேரின் சடலம் ஆந்திராவில் கரை ஒதுங்கிய சோகம்
மாயமான காசிமேடு மீனவர்கள்; 9 பேரின் சடலம் ஆந்திராவில் கரை ஒதுங்கிய சோகம்
UPDATED : நவ 05, 2026 09:34 PM
ADDED : நவ 05, 2026 01:08 PM
UPDATED : நவ 05, 2026 09:34 PM ADDED : நவ 05, 2026 01:08 PM
சென்னை: சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து, அக்.,29ம் தேதி மீனவர்கள் 9 பேர் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்றனர். ஆந்திராவின் ராமாயப்பட்டினம் துறைமுகம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த போது, விசைப்படகின் இன்ஜின் பழுதாகியுள்ளது. அதன்பிறகு, மீனவர்கள் பற்றியோ, விசைப்படகு குறித்தோ எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை.
படகின் உரிமையாளர் செல்வழகன் அளித்த தகவலின் பேரில், மீனவர்கள் மாயமானது குறித்து இந்திய கடலோர காவல் படைக்கு, காசிமேடு மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநர் கடிதம் எழுதினார். காசிமேட்டைச் சேர்ந்த படகு ஓட்டுநர் சூர்யா,49, குப்பன்,48, மோகன்,47, ராஜேஷ்,52, முருகன்,48, குப்புசாமி,58, விஜயகாந்த்,44, அரவிந்த்,40, கடலூரைச் சேர்ந்த நாராயணனை,57, தேடி வந்தனர்.
ஆந்திராவின் கோத்தப்பட்டினம் பள்ளிபாலம் கடற்கரையில் மீனவர்கள் 9பேரின் சடலம் கரை ஒதுங்கியுள்ளன. அதில், மோகன் என்பவரின் உடல் மட்டுமே அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய 5 பேரின் உடல் அடையாளம் காணப்பட்ட பிறகே, மீனவர்களின் விபரங்கள் வெளியாகும்.
முரசு புயலால் நடுக்கடலில் விசைப்படகு விபத்துக்குள்ளானதில் காசிமேட்டைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழக அரசு நிவாரணம்
ஆந்திர கடல் பகுதியில் உயிரிழந்த மீனவர் குடும்பத்துக்கு நிவாரணம் வழங்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். ''9 பேர் மாயமான நிலையில்3 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டனர். அவர்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.7 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும். மீட்கப்பட்ட மேலும் 2 சடலங்களை அடையாளம் காணும் பணி நடக்கிறது,'' என முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.
நேரலை
தமிழகத்தை சேர்ந்த மீனவர்கள் 9 பேரின் சடலம் கரை ஒதுங்கியது குறித்த நேரலை தினமலர் இணையதளம் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.