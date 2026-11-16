கூட்டுறவு பணியாளர்கள் மனுக்களுக்கு தீர்வு காண காலக்கெடு நிர்ணயம்
கூட்டுறவு பணியாளர்கள் மனுக்களுக்கு தீர்வு காண காலக்கெடு நிர்ணயம்
UPDATED : நவ 16, 2026 11:28 PM
ADDED : நவ 16, 2026 11:28 PM
சென்னை: கூட்டுறவு துறையின் கீழ் செயல்படும் கூட்டுறவு பண்டகசாலைகள், கூட்டுறவு சங்கங்கள் ரேஷன் கடைகள், பல்பொருள் அங்காடிகள், காய்கறி கடைகள், மருந்தகம் போன்றவற்றை நடத்துகின்றன. அவற்றில் பணிபுரியும் பணியாளர் சங்கங்கள், பணியாளர்கள் கூட்டமைப்புகளிடம் இருந்து பெறப்படும் கோரிக்கை மனுக்களை கையாளுவதற்கான நிலையான வழிகாட்டுதலை, கூட்டுறவு துறை வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, சங்கங்களின் கோரிக்கை மனுக்களை, நிர்வாகம், பணியார் நலன், பணியிட மாறுதல், பதவி உயர்வு, ஒழுங்கு நடவடிக்கை, சட்ட விவகாரம் என, கோரிக்கை மனுக்களை பதிவு செய்யும் போதே, வகைப்படுத்த வேண்டும்.
கோரிக்கைகளை ஆராய்ந்து தீர்வு காண, துணை பதிவாளர் அளவில் ஏழு நாட்கள், இணை பதிவாளர் அளவில் 14 நாட்கள், கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் அலுவலக கூடுதல் பதிவாளர் அளவில், 20 நாட்கள் என, காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.