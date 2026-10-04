மார்ச் வரை அகழாய்வு தொல்லியல் துறை முடிவு

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ADDED : அக் 04, 2026 09:57 PM
சென்னை: தமிழக அகழாய்வுகளை, அடுத்த ஆண்டு மார்ச் வரை தொடர, தமிழக தொல்லியல் துறை முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழகத்தில் எட்டு இடங்களில், கடந்த ஆண்டு செப்., முதல் அகழாய்வு பணிகளை தொடங்க, மத்திய அரசிடம், கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் அனுமதி கோரப்பட்டது. இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதன்படி, அடுத்த ஆண்டு மார்ச் வரை உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த மார்ச் கடைசி வாரத்தில், சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி, துாத்துக்குடி மாவட்டம் பட்டணமருதுார், தென்காசி மாவட்டம் கரிவலம்வந்தநல்லுார், நாகப்பட்டினம், கடலுார் மாவட்டம் மணிக்கொல்லை, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் -ஆதிச்சனுார், கோவை மாவட்டம் வெள்ளளூர், சேலம் மாவட்டம் - தெலுங்கனுார் ஆகிய இடங்களில் அகழாய்வு பணிகள் தொடங்கின.
பொதுவாக, தமிழகத்தில் மழைக்காலம், செப்., முதல் டிச., வரை நீடிக்கும் என்பதால், கடந்த மாதத்துடன் அகழாய்வு பணிகளை நிறைவு செய்ய திட்டமிட்டனர். ஆனால், ‘எல் நினோ’ பாதிப்பால், தென்மேற்கு பருவமழை போதிய அளவில் பெய்யாததாலும், வடகிழக்கு பருவமழை குறித்து முழுமையான தகவல் இல்லாததாலும், அடுத்த ஆண்டு மார்ச் வரை, பெரும் மழை பெய்யாத நாட்களில், அகழாய்வுப் பணிகளை தொடர, தற்போது திட்டமிட்டுள்ளனர்.