சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்களில் வரவேற்பாளர் நியமிக்க முடிவு
சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்களில் வரவேற்பாளர் நியமிக்க முடிவு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:14 AM
சென்னை: பொதுமக்களுக்கு உரிய சேவை கிடைப்பதை உறுதி செய்ய, சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்களில், வரவேற்பாளர் நியமிப்பதற்கான பணிகளை பதிவுத்துறை தொடங்கியுள்ளது.
தமிழகத்தில், 589 சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்கள் செயல்படுகின்றன. பொது மக்கள் எங்கிருந்தும், எப்போது வேண்டுமானாலும் பத்திரப்பதிவு செய்யும் வகையில், தொழில்நுட்ப வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதேநேரத்தில், சார் - பதிவாளர் அலுவலகம் வருவோருக்கு, உரிய சேவைகள் கிடைக்க வேண்டும் என, அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. முதல் படியாக, பொது மக்கள் வந்தால், அவர்களை அமர வைத்து பேச வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டது.
அடுத்த கட்டமாக, சார் - பதிவாளர் அலுவலகத்துக்கு யார் வந்தாலும், அவர்களை வரவேற்று, தேவைகள் குறித்து கேட்டறித்து, உரிய வழிகாட்டுதல்கள் வழங்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதற்காக, ஒவ்வொரு சார் - பதிவாளர் அலுவலகத்திலும் வரவேற்பாளர் ஒருவரை நியமிக்க, உயரதிகாரிகள் முடிவு செய்துள்ளனர்.
பதிவுத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
பத்திரப்பதிவு, வில்லங்க சான்று உள்ளிட்ட விஷயங்கள் தொடர்பாக, சந்தேகம் கேட்க வரும் பொது மக்களுக்கு உரிய விளக்கம் அளிக்கப்பட வேண்டும். இவர்கள் சார் பதிவாளரை சூழ்ந்து கொள்வதால் பிரச்னை ஏற்படுகிறது.
எனவே, சார் - பதிவாளர் அலுவலகத்துக்கு வருவோரை வரவேற்று, அவர்களின் தேவைகள் என்ன என்று கேட்டறிந்து, உரிய சேவைகள் வழங்க வேண்டும். அதற்காக, பதிவுத்துறை அமைச்சர் உத்தரவு அடிப்படையில், சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்களில், வரவேற்பாளர்களை நியமிக்க உள்ளோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்