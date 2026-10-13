அரசு தொழில் திட்டங்களுக்கு நிலம் எடுப்பதில் புதிய பார்முலா தனியாரையும் பங்குதாரராக சேர்க்க முடிவு
அரசு தொழில் திட்டங்களுக்கு நிலம் எடுப்பதில் புதிய பார்முலா தனியாரையும் பங்குதாரராக சேர்க்க முடிவு
UPDATED : அக் 13, 2026 06:09 PM
ADDED : அக் 13, 2026 06:06 PM
சென்னை: தொழில் திட்டங்களுக்கு நிலம் எடுக்கும்போது ஏற்படும் பிரச்னைகளை சமாளிக்க, நில உரிமயைாளரையும் பங்குதாரர்களாக இணைக்க, தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழக தொழில் முன்னேற்ற நிறுவனமான, ‘சிப்காட்’ பெரிய நிறுவனங்கள் தொழில் தொடங்க தேவையான, உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் கூடிய தொழில் பூங்காக்களை அமைக்கிறது. இதற்கான நிலங்களை கையகப்படுத்த, ‘டிட்கோ’ எனப்படும் தமிழக தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்துடன், சிப்காட் இணைந்து செயல்படுகிறது.
நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நிலத்தின் உரிமையாளர்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் ஆதரவுடன் போராட்டங்களில் ஈடுபடுகின்றனர்.
இனி இதுபோன்ற பிரச்னைகள் ஏற்படுவதை சமாளிக்க, தொழில் திட்டங்களுக்கு நிலம் எடுக்கும்போது, யார் பெயரில் நிலம் உள்ளதோ, அவர்களையும் பங்குதாரர்களாக இணைத்து, திட்டங்களை செயல்படுத்த, அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து, தொழில் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
தொழில் திட்டங்களுக்கு நிலம் கையகப்படுத்தும்போது, எதிர்ப்பு வந்தால், மாற்று வழிகளை ஆராயுமாறு அரசு தெரிவித்துள்ளது. சாலை, ரயில், துறைமுக இணைப்பு வசதிகள் உள்ள இடங்களில் தான் தொழில் தொடங்க முடியும்.
அந்த இடங்களில், தேவையான அளவு அரசு நிலங்கள் இருப்பது இல்லை. இதனால், தனியாரிடம் உள்ள நிலத்தை கையகப்படுத்த வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிறது. தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ள இடங்களை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து, தனியார் அதிக நிலங்களை வாங்கி வைத்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
எனவே, இனி ஒரு தொழில் திட்டத்திற்கு, அதிக நிலப்பரப்பு தேவைப்பட்டால், அங்கு யார் பெயரில் நிலம் உள்ளதோ, அவர்களை அழைத்து, திட்டத்தின் அம்சங்கள் குறித்து விளக்குவதுடன், அவர்களையும் பங்குதாரர்களாக இணைத்து, திட்டத்தை செயல்படுததப்படும். மேலும், மனை விற்பனை செய்யும் போது, நில உரிமையாளர்களுக்கும் சரியான வருவாய் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இதனால், நிலம் கையகப்படுத்தும்போது ஏற்படும் பிரச்னைகளை தவிர்க்க முடியும்; அரசு மீதான தேவையற்ற விமர்சனங்களும் தடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.