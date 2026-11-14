சுகாதார செய்தி குறிப்பு மீண்டும் வழங்க முடிவு

UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:22 PM
சென்னை: ‘மருத்துவ தரவுகள் அடிப்படையில், மீண்டும் மாதந்திர செய்திக் குறிப்பு வெளியிடப்படும்’ என, மக்கள் நல்வாழ்வு துறை தெரிவித்துள்ளது.
தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வு துறை சார்பில், மாதந்திர சுகாதார செய்திக் குறிப்பு வெளியிடப்பட்டு வந்தது. இதில், அம்மாதத்தில் நடந்த நிகழ்வுகள், நோய் பாதிப்புகள் குறித்து தரவுகள் இடம் பெற்றிருக்கும். இவை, த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்த பின் நிறுத்தப்பட்டது.
இது குறித்து, மக்கள் நல்வாழ்வு துறை வெளிட்ட அறிக்கை:
மக்கள் நல்வாழ்வு துறை செய்திக்குறிப்பு வெளியிடுவது, 2024ல் தொடங்கப்பட்டது. தி.மு.க., ஆட்சியிலேயே, இந்த ஆண்டு பிப்., மாதம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. த.வெ.க., ஆட்சியில் மெருகேற்றி, விரிவான மற்றும் பயனுள்ள தகவல்களுடன் கூடிய புதிய வடிவில், அதை வெளியிடுவதற்கான பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
பழைய முறையை விடவும், இனிவரும் செய்திக் குறிப்புகள், பொதுமக்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். வெறும் எண்களாக இல்லாமல், தரவுகளுடன் விரிவான விளக்கங்கள், புதிய திட்டங்கள், செயல்பாடுகள் குறித்த தொகுப்பு இடம் பெற்றிருக்கும். குறிப்பாக, மருத்துவ தரவுகள் மற்றும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக செய்திக்குறிப்பு வெளியிடப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.