ஆதிச்சநல்லுார் அகழாய்வு இடத்தில் நிரந்தர கொட்டகை அமைக்க முடிவு
ஆதிச்சநல்லுார் அகழாய்வு இடத்தில் நிரந்தர கொட்டகை அமைக்க முடிவு
ADDED : அக் 22, 2026 06:36 PM
– நமது நிருபர் –
துாத்துக்குடி மாவட்டம் ஆதிச்சநல்லுாரில், அகழாய்வு இடங்களை பாதுகாக்கும் வகையில், நிரந்தர கொட்டகை அமைக்க, மத்திய தொல்லியல் துறை முடிவு செய்துள்ளது.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் உள்ள ஆதிச்சநல்லுாரில், 150 ஏக்கர் பரப்பளவில், 4,000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட மனிதர்களை புதைத்த ஈமக்காடு உள்ளது. இங்கு, 100 ஆண்டுகளுக்கு முன், பிரிட்டிஷ் ஆய்வாளர்களும், அதைத்தொடர்ந்து, மத்திய, மாநில தொல்லியல் துறையினரும் அகழாய்வுகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
இங்கு, மத்திய தொல்லியல் துறையின் சார்பில், மூன்று இடங்களில் அகழாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், தாமிரபரணி ஆற்றை ஒட்டிய பகுதியில் உள்ள ஈமக்காட்டு பகுதி, பார்வையாளர்களுக்கு காட்சிப்படுத்தும் வகையில், திறந்த நிலையில் விடப்பட்டுள்ளது.
இதில், சமீபத்தில் பெய்த மழை நீர் புகுந்தது. அங்கு நிரந்தர கொட்டகை அமைக்க உள்ளதாக, மத்திய தொல்லியல் துறையினர் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து, திருச்சி வட்டார தொல்லியல் துறை கண்காணிப்பாளர் அறவாழி கூறியதாவது:
ஆற்றங்கரையை ஒட்டியுள்ள அகழாய்விடத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட தொல்பொருட்களை பாதுகாப்பாக அலுவலகத்தில் வைத்துள்ளோம்.
அங்குள்ள ஈமத்தாழிகளை காட்சிப்படுத்தும் வகையில், நிரந்தர கொட்டகை அமைக்க உள்ளோம்.
அதற்கான அனுமதியை, மத்திய தொல்லியல் துறை வழங்கி உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.