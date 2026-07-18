எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கருக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை வாபஸ் பெற முடிவு
எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கருக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை வாபஸ் பெற முடிவு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:08 AM
சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரின் தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்த வழக்கை வாபஸ் பெறுவதாக, த.வெ.க., வேட்பாளர் தரப்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டசபை தேர்தலில், கரூர் தொகுதியில், அ.தி.மு.க., சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், 1,821 ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அவரது வெற்றியை எதிர்த்து, த.வெ.க., வேட்பாளர் வி.பி.மதியழகன், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கு, கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்த போது, கரூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ.,வான எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து விலகி, த.வெ.க.,வில் இணைந்து விட்டார். இந்த வழக்கை தொடர்ந்து நடத்துவது குறித்து, மனுதாரரின் கருத்தை கேட்டு தெரிவிப்பதாக, அவரது தரப்பு வழக்கறிஞர் கூறினார்.
இந்த வழக்கு, நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தேர்தல் வழக்கை திரும்பப் பெற இருப்பதாக, மதியழகன் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இ தையடுத்து, மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி வழக்கை வாபஸ் பெறுவது தொடர்பாக மனுவாக தாக்கல் செய்யும்படி, த.வெ.க., வேட்பாளர் தரப்புக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை இரண்டு வாரங்களுக்கு தள்ளிவைத்தார்.