﻿ அவதுாறு பேச்சு: எம்.பி., மீது போலீசில் புகார்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:19 AM
பெரம்பலுார்: பெரம்பலுார் மாவட்டம், அம்மா பாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டராக பணியாற்றி வரும் ராசா மணிகண்டன் என்பவர், பெரம்பலுார் எஸ்.பி., லலித்குமாரிடம் அளித்த புகார் மனுவில் கூறியுள்ளதாவது:
கடந்த 25ம் தேதி, திருவாரூரில் முன்னாள் அமைச்சர் மதிவாணன் இல்ல திருமண விழாவில் பங்கேற்று பேசிய தி.மு.க., - எம்.பி., ராஜா, முதல்வர் விஜய் வகிக்கும் பதவியின் கண்ணியத்தையும் மரியாதையையும் இழிவுபடுத்தும் வகையில், அவதுாறாக பேசி உள்ளார்.
இத்தகைய பேச்சு, மக்களிடையே தேவையற்ற கருத்து மோதலையும் சமூக அமைதிக்குக் குந்தகத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக உள்ளது.
எனவே, ராஜா பேச்சின் முழுமையான காணொளிகள், ஊடக செய்திகள் மற்றும் பிற ஆதாரங்களை சேகரித்து, விரிவான விசாரணை நடத்தி, பொருத்தமான சட்டங்களின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அதில் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.