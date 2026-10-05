மாநகராட்சிகளில் நீண்ட விடுப்பில் 60 சதவீத கணக்காளர்கள் நடந்து முடிந்த பணிகளுக்கு பணம் விடுவிப்பதில் தாமதம்
மாநகராட்சிகளில் நீண்ட விடுப்பில் 60 சதவீத கணக்காளர்கள் நடந்து முடிந்த பணிகளுக்கு பணம் விடுவிப்பதில் தாமதம்
UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 05, 2026 08:07 PM
– நமது நிருபர் –
மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நீண்ட விடுமுறையில் சென்றதால், நடந்து முடிந்த பணிகளுக்கு நிதி விடுவிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
முந்தைய ஆட்சி காலங்களில், நகராட்சி நிர்வாக துறையை தனி அமைச்சர் கவனித்து வந்த நிலையில், தற்போது முதல்வர் விஜய் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளார். அதன்படி, நகராட்சி நிர்வாக துறையின் கீழ், 25 மாநகராட்சிகள் செயல்படுகின்றன. இந்த மாநகராட்சிகளில் முடிந்த பணிகளுக்கான கோப்புகள், காரணமில்லாமல் நிறுத்தப்பட்டு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, மாநகராட்சி பணி ஒப்பந்ததாரர்கள் கூறியதாவது:
மாநகராட்சிகளில் குடிநீர் வழங்கல், சாலை அமைத்தல், மழைநீர் வடிகால் என, ஏராளமான பணிகள், முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்டன. இதில், பல பணிகள் முடிக்கப்பட்டு திறப்பு விழாவும் நடத்தப்பட்டது. ஆனால், மார்ச் மாதம் சட்டசபை தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியானதால், முடிந்த பணிகளுக்கான பணம் விடுவிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
ஆட்சிக்கு வந்த த.வெ.க., கூட்டணி அரசு, ‘டெண்டர்’ அளவில் இருந்த 2,000க்கும் மேற்பட்ட பணிகளை ரத்து செய்தது. அதேபோல, மேலிட ஒப்புதல் இல்லாமல் முடிந்த பணிகளுக்கும் பணத்தை விடுவிக்கக்கூடாது என்று, உத்தரவிட்டது.
முன்னதாக, ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பணிக்கான கோப்புகளை, மாநகராட்சி கமிஷனர் அளவில் சரிபார்த்து தீர்த்து வைத்தனர். தற்போது, 25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பணிகளுக்கான கோப்புகள், நகராட்சி நிர்வாக துறை இயக்குநர் கையிலும், ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலான கோப்புகள், துறை செயலர் கையிலும் இருக்கின்றன. அவர்கள் அதை சரிபார்த்து அனுப்பிய பிறகே, சம்பந்தப்பட்ட மாநகராட்சிக்கு கோப்புகள் வருகின்றன.
அதனால், அந்த கோப்புகளும், குறைந்த மதிப்புள்ள பணிகளுக்கான கோப்புகளும் கிடப்பில் உள்ளன. அவற்றுக்கு நிதி விடுப்பிலும் மாநகராட்சிகளில் தாமதமம் ஏற்படுகிறது. அதாவது, முடிந்த பணிகளுக்கான அளவீடு புத்தகம் எழுதப்பட்டு, பல்வேறு நிலை பொறியாளர்களின் ஒப்புதல் பெற்று, கணக்காளரிடம் சரிபார்த்து, மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு அனுப்பப்படும்.
கமிஷனர் ஒப்புதல் அளித்ததும், நிதி விடுப்பிப்புக்காக கணக்காளர் கைக்கு கோப்பு வரும். ஆனால், சில ஊழல் வழிமுறைகளுக்கு எதிராக, அரசு தீவிரமாக செயல்படுவதால், மாநகராட்சிகளில் கோப்புகளை சரிபார்பார்க்கும் கணக்காளர் உள்ளிட்ட பிரிவு அதிகாரிகளில், 60 சதவீதத்துக்கு மேற்பட்டோர் நீண்ட கால விடுப்பில் சென்று விட்டனர்.
இதுகுறித்து, துறையும் பெரிதாக கண்டுகொள்ளவில்லை; மாற்று ஏற்பாடும் செய்யவில்லை. அதனால், கடந்த 150 நாட்களில், 3,500க்கும் மேற்பட்ட கோப்புகள், மாநகராட்சிகளில் தேங்கிக் கிடக்கின்றன. நாட்கள் கடப்பதால் கோப்புகளை முடிக்க, மொத்த மதிப்பில், 3 முதல் 5 சதவீதம் வரை, அதிகாரிகள் கமிஷன் கேட்கின்றனர். முடிந்த பணிகளில் குறை இருந்தால், அதை அரசு சுட்டிக்காட்டலாம்; நடவடிக்கையும் எடுக்கலாம்.
ஆனால், காரணமே இல்லாமல், கோப்புகளை நிறுத்தி வைத்திருப்பது, மீண்டும் லஞ்சத்தை அதிகப்படுத்தும் வாய்ப்பையே உருவாக்குகிறது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.