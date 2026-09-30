காளியம்மன் கோவிலை இடிக்க எதிர்ப்பு வல்லுநர் குழுவிடம் பக்தர்கள் கோரிக்கை
காளியம்மன் கோவிலை இடிக்க எதிர்ப்பு வல்லுநர் குழுவிடம் பக்தர்கள் கோரிக்கை
ADDED : செப் 30, 2026 10:58 PM
சென்னை: 'நாமக்கல் மாவட்டத்தில், பழமை வாய்ந்த பொன் காளியம்மன் கோவிலை, திருப்பணி என்ற பெயரில் இடிக்கக் கூடாது' என, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை மாநில வல்லுநர் குழுவிடம், ஹிந்து தமிழர் கட்சி தலைவர் ராம ரவிக்குமார் தலைமையில், பக்தர்கள் மனு அளித்துள்ளனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம், குமாரமங்கலத்தில், 13ம் நுாற்றாண்டை சேர்ந்த, பழமையான கோவில் அமைந்துள்ளது.
இக்கோவில் பாண்டிய குல வேட்டுவ கவுண்டர், துாரன் குல கொங்கு வேளாளர், குலாலர், ஆதிதிராவிடர் உட்பட, பல்வேறு சமுதாய மக்களின் குலதெய்வ தலமாக விளங்கி வருகிறது. பாண்டிய குல வேட்டுவ கவுண்டர் சமுதாயத்தினருக்கு, முதல் மரியாதை உள்ளிட்ட பல்வேறு முன்னுரிமைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், பழமையான கல் கட்டுமானங்களைக் கொண்ட, இக்கோவிலை இடித்து விட்டு, புதிய கற்கோவில் கட்ட முயற்சிப்பதாகக் கூறி, அப்பகுதி மக்களும், ஹிந்து தமிழர் கட்சி தலைவர் ராம ரவிக்குமாரும், எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர்.
இது தொடர்பாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், வழக்கு தொடரப்பட்டது. அதன் சமீபத்திய உத்தரவின்படி, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை மாநில வல்லுநர் குழுவினர், கோவிலின் உறுதித்தன்மை குறித்து, நேற்று முன்தினம் நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது, ஹிந்து தமிழர் கட்சி தலைவர் ராம ரவிக்குமார் தலைமையில் திரண்ட, நுாற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள், வல்லுநர் குழுவிடம், கோரிக்கை மனு அளித்தனர். மேலும், இது குறித்து ராம ரவிக்குமார் கூறியதாவது:
பொன் காளியம்மன் கோவில், 300 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையானது. மத்திய தொல்லியல் துறை அறிக்கையின்படி, பழமையான கோவிலின் அசல் கட்டடக்கலையை அழிக்கக் கூடாது. கோவிலை இடிக்காமல், பழமை மாறாமல், புனரமைப்பு செய்து கும்பாபிஷேகம் நடத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.