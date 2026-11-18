டெங்கு காய்ச்சல் அதிகரிப்பு: தினசரி 200 பேருக்கு பாதிப்பு
டெங்கு காய்ச்சல் அதிகரிப்பு: தினசரி 200 பேருக்கு பாதிப்பு
ADDED : நவ 18, 2026 06:37 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு, இந்த ஆண்டு 30 ஆயிரத்தை நெருங்கிய நிலையில், வீரியம் குறையாமல், தினசரி 200க்கும் மேற்பட்டோருக்கு, பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
தமிழகத்தில், வெயில், மழை என, காலநிலை மாற்றத்தால், டெங்குவை பரப்பும் கொசுக்கள் பெருக்கம் அடைந்துஉள்ளன.
இதனால், சென்னை, தென்காசி, கோவை, திருநெல்வேலி உட்பட, பல்வேறு மாவட்டங்களில், டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது. கடந்த மூன்று மாதங்களாக, டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு தீவிரமாகி வருகிறது.
இந்த ஆண்டில், டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை, 30,000ஐ நெருங்கி உள்ளது. அதேநேரம், டெங்கு காய்ச்சல் வீரியம் குறையாமல், தொடர்ந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
தற்போது, தினசரி, 200க்கும் மேற்பட்டோர், டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இது குறித்து, பொது சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
மழை காரணமாக, நன்னீரில் வளரக்கூடிய, ‘ஏடிஸ்’ வகை கொசுக்கள் அதிகரித்து உள்ளன. நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர, தொடர் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது, 400 ஆக இருந்த தினசரி பாதிப்பு, 200 ஆக குறைந்துள்ளது. அடுத்த ஓரிரு மாதங்களில், ஓரளவு டெங்கு காய்ச்சல் கட்டுக்குள் வரும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.