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/செய்திகள்/தமிழகம்/கிரைம்: ராமரை இழிவுபடுத்தி பதிவு: தி.மு.க பிரமுகர் வீடு முற்றுகை

கிரைம்: ராமரை இழிவுபடுத்தி பதிவு: தி.மு.க பிரமுகர் வீடு முற்றுகை

கிரைம்: ராமரை இழிவுபடுத்தி பதிவு: தி.மு.க பிரமுகர் வீடு முற்றுகை

UPDATED : ஜன 24, 2024 07:10 AM

ADDED : ஜன 24, 2024 07:08 AM

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UPDATED : ஜன 24, 2024 07:10 AM ADDED : ஜன 24, 2024 07:08 AM

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உ.பி. அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கும்பாபிேஷகம் நேற்று முன்தினம் கோலாகலமாக நடந்தது. இந்நிலையில், பொள்ளாச்சியை சேர்ந்த தி.மு.க. முன்னாள் மாவட்ட செயலர் செல்வராஜ் என்பவர், சமூக வலைதளத்தில், 'அயோத்தியில் ராமர் கோவில் திறப்பு; ராமருக்கு பிடித்த மாட்டுக்கறி பிரியாணி ரெடி' என ராமரை இழிவுபடுத்தும் வகையில் கருத்து பதிவிட்டார்.

இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, பொள்ளாச்சி நகர பா.ஜ. தலைவர் பரமகுரு தலைமையில், பா.ஜ.வினர் நேற்று, செல்வராஜ் வீட்டை முற்றுகையிட்டு பஜனை பாடல்களை பாடினர். அப்போது, செல்வராஜின் மகனும், தி.மு.க. மாவட்ட இளைஞர் அணி துணை அமைப்பாளருமான மணிமாறன் மற்றும் குடும்பத்தினர், எதிர் கோஷமிட்டனர். இருதரப்பும் மாறி கோஷங்களை எழுப்ப, ஒரு கட்டத்தில் கைகலப்பாக மாறியது. சம்பவ இடத்தில் இருந்த போலீசார், இரு தரப்பையும் விலக்கினர்.

முன்னாள் மாவட்ட செயலர் வீட்டை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பா.ஜ.,வினரை கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என, தி.மு.க.வினர், காந்தி சிலை அருகே சில நிமிடங்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

பள்ளி ஆசிரியை கொன்று புதைப்பு; மாயமான வாலிபருக்கு வலை


கர்நாடக மாநிலம், மாண்டியா மாவட்டம், பாண்டவபூர் மாணிக்யனஹள்ளி கிராமத்தில் வசிப்பவர் லோகேஷ், 35. இவரது மனைவி தீபிகா, 28. இந்த தம்பதிக்கு 8 வயதில் மகள் உள்ளார். மேலுகோட்டில் உள்ள தனியார் பள்ளியில், தீபிகா ஆசிரியையாக பணியாற்றினார். 'ரீல்ஸ்' வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடுவதை வழக்கமாக வைத்திருந்தார்.

கடந்த 20ம் தேதி காலை வழக்கம்போல் பள்ளிக்கு சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. இதையடுத்து, மேலுகோட் போலீசில் லோகேஷ் புகார் அளித்தார். போலீசாரும் வழக்கு பதிவு செய்து, தீபிகாவை தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், மேலுகோட் யோக நரசிம்ம சுவாமி கோவில் மலை அடிவாரத்தில், தீபிகாவின் ஸ்கூட்டர் தனியாக நின்றது. தகவல் அறிந்ததும் லோகேஷும், அவரது குடும்பத்தினரும் அங்கு சென்றனர்.Image 1223098அப்போது மலை அடிவாரத்தில் அழுகிய நிலையில், தீபிகா இறந்து கிடந்தார். அவரது உடல் பாதி புதைக்கப்பட்டு இருந்தது. தீபிகாவை, மாணிக்யனஹள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்த வாலிபர் ஒருவர் கொன்று புதைத்ததாக, போலீசாரிடம் லோகேஷ் கூறினார். தீபிகாவின் மொபைல் எண்ணுக்கு வந்த அழைப்பை போலீசார் ஆய்வு செய்தபோது, அந்த வாலிபருடன், தீபிகா அடிக்கடி பேசியது தெரியவந்தது.

கடந்த 20ம் தேதி தீபிகாவும், ஒரு வாலிபரும் மலை அடிவாரத்தில் நின்று, சண்டை போடுவதை கோவிலுக்கு வந்த சிலர், மொபைல் போனில் வீடியோ எடுத்துள்ளனர். அந்த வீடியோவும், போலீசார் கையில் கிடைத்துள்ளது. அந்த வாலிபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

காதலியை சந்திக்க சென்ற இளைஞர் அடித்து கொலை


ராஜஸ்தான் மாநிலம் புண்டி மாவட்டம் குஜாரியா கா கேதா கிராமத்தை சேர்ந்த இளைஞர் நரேந்திர குர்ஜார், 22. இவர், தன் நண்பர் ஜுக்ராஜ் குர்ஜார், 20, உடன் சேர்ந்து ரெயின் கிராமத்தில் உள்ள காதலியை பார்க்க சென்றார். இது குறித்து உறவினர்களுக்கு தெரியவந்தது.

இதையடுத்து விரைந்து வந்த காதலியின் உறவினர்கள் நரேந்திரா மற்றும் ஜுக்ராஜை பிடித்து, சரமாரியாக அடித்து உதைத்தனர். இதில் தலையில் பலத்த காயம் அடைந்த நரேந்திரா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் நேற்று உயிரிழந்தார். இது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

இன்ஸ்பெக்டரை தாக்கிய கோவில் ஊழியர் கைது


திருவண்ணாமலை, அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் ஜீவானந்தம். இவரது சகோதரர் ஸ்ரீதரன். தி.மு.க. மாநில செயற்குழு உறுப்பினராக உள்ளார். இவரது குடும்பத்தை சேர்ந்த சிவசங்கரி, கடந்த மாதம், 27ம் தேதி, அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.

அவரை, அங்கிருந்த தேசூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் காந்திமதி, மற்ற பக்தர்களுக்கு மறைக்காமல் தரிசனம் செய்ய கூறினார். இதை கேட்டு ஆத்திரமடைந்த ஸ்ரீதரன், பக்தர்கள் முன்னிலையில் இன்ஸ்பெக்டர் காந்திமதியின் கன்னத்தில், 'பளார்' என அறைந்ததில், அவர் நிலை குலைந்தார்.

ஸ்ரீதரனுக்கு ஆதரவாக கோவில் ஊழியர் ரமேஷ், 32, செயல்பட்டார். திருவண்ணாமலை டவுன் போலீசார், ஸ்ரீதரன், சிவசங்கரி, கோவில் ஊழியர் ரமேஷ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். மூன்று பேரும் தலைமறைவான நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு கோவில் ஊழியர் ரமேஷை போலீசார் கைது செய்தனர்.

தொடர்ந்து தலைமறைவாக உள்ள தி.மு.க. நிர்வாகி ஸ்ரீதரன், சிவசங்கரி ஆகியோரை தேடி வருகின்றனர். ஏற்கனவே இரு முறை, ஸ்ரீதரன் மற்றும் சிவசங்கரி ஆகியோரின் ஜாமின் மனுவை, திருவண்ணாமலை மாவட்ட நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரூ.7,000 லஞ்சம்: வி.ஏ.ஓ. கைது


திருச்சி மாவட்டம், வளநாடு அருகே உள்ள வேம்பனுாரைச் சேர்ந்தவர் கருப்பன், 48. தன் நிலத்துக்கு பட்டா கேட்டு, கடந்த ஆண்டு, செப்., மாதம் விண்ணப்பித்தார்; விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது.

மீண்டும் ஜனவரியில் விண்ணப்பித்து, வேம்பனுார் வி.ஏ.ஓ. சோலைராஜ், 27, என்பவரை சந்தித்து கேட்டார். அப்போது, பட்டா வழங்க அவர் 10,000 ரூபாய் லஞ்சமாக தருமாறு கூறினார்; பின், 7,000 ரூபாய் தருவதாக முடிவு செய்யப்பட்டது.

எனினும், லஞ்சம் தர விரும்பாத கருப்பன், திருச்சி லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரிடம் நேற்று புகார் அளித்தார். போலீசார் ஆலோசனை படி, நேற்று காலை வேம்பனுார் அலுவலகத்தில் வி.ஏ.ஓ. சோலைராஜுடம் கருப்பன் 7,000 ரூபாயை கொடுத்தார்.

அதை வாங்கிய அவர், கிராம பஞ்., தற்காலிக உதவியாளர் பாஸ்கரன், 43, என்பவரிடம் கொடுத்தார். மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், லஞ்சப்பணத்தை பறிமுதல் செய்து இருவரையும் கைது செய்தனர்.

கோவையில் நகை கொள்ளை: குஜராத்தில் வாலிபர் கைது


கோவை, குரும்பபாளையம், ஹரிஸ்ரீ கார்டனை சேர்ந்தவர் பரமேஸ்வரி, 54. இவரது கணவர் சீனிவாசன், மகன் துபாயில் பணிபுரிகின்றனர். மகள், திருமணமாகி கனடாவில் வசிக்கிறார். கடந்த 13ம் தேதி துபாய் சென்று திரும்பிய பரமேஸ்வரி, வீட்டு பீரோவில் இருந்த, 47 சவரன் நகை மாயமானதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். தொண்டாமுத்துார் போலீசார் விசாரித்து வந்தனர். சம்பவ இடத்தில் கைப்பற்றிய கைரேகைகளை வைத்து, குஜராத் மாநிலத்தை சேர்ந்த ஐந்து பேர் கும்பல் தான், கொள்ளையில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது.

இன்ஸ்பெக்டர் லெனின் அப்பாதுரை தலைமையிலான, 11 பேர் தனிப்படை போலீசார், குஜராத் மாநிலம் விரைந்தனர். குஜராத் மாநிலம், தாகோத் மாவட்டம், குல்பார் மலை கிராமத்தில் தங்கி கண்காணித்து வந்தனர். வீட்டில் பதுங்கி இருந்த, கொள்ளை கும்பலை சேர்ந்த காஜுபாய், 44, என்பவரை கைது செய்து, நேற்று கோவைக்கு அழைத்து வந்தனர். அவரிடமிருந்து, 7.47 லட்சம் ரூபாய், 23 கிராம் தங்க நகையை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

மகள் குழந்தையை கொன்ற தந்தை போலீசில் சரண்


திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறை அருகே உள்ள கருங்குளம் செக்கனம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மரிய ஜேக்கப், 49. இவரது மனைவி 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்து விட்டார். இவரது மகள் மரிய வினோதினிக்கு, 28, திருமணமாகி, ஆண் குழந்தை இருக்கிறது. மூன்றாண்டுகளாக கணவரை பிரிந்து, தந்தையுடன் அவர் வசிக்கிறார்.

இந்நிலையில் மரியவினோதினி கர்ப்பமானார். இதுகுறித்து அக்கம்பக்கத்தினர் கேட்டபோது, வயிற்றில் கட்டி என்று சமாளித்தார். இவருக்கு கடந்த, 6ம் தேதி வையம்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது.

இந்நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன், அந்த குழந்தையை கிணற்றில் மரியஜேக்கப் வீசி கொலை செய்தார். நேற்று காலை, அவர் வையம்பட்டி போலீசில் சரணடைந்தார். தந்தையுடன் வசித்து வந்த மகள் கர்ப்பமானது குறித்து, அவரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கோழி தகராறில் முதியவர் கொலை


துாத்துக்குடி மாவட்டம் சாயர்புரம் அருகே சேர்வைக்காரன் மடத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜெயபாண்டி 67. அவரது மகன் மாரிமுத்து 33. வீட்டில் வளர்க்கும் கோழிகள் அருகில் சம்பத்செல்வகுமார் 60, என்பவர் வீட்டில் மேய்ந்ததால் அவர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டது. இதில் தந்தையும் மகனும் சேர்ந்து நேற்று மதியம் சம்பத் செல்வகுமாரை அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்தனர். 2 பேரையும் சாயர்புரம் போலீசார் கைது செய்தனர்.

மதுவில் சிறுநீர் கலந்த விவகாரம்: 2 சக மாணவர்கள் தேர்வு எழுத தடை


திருச்சி மாவட்டம், முத்துக்குளத்தில் தேசிய சட்டப்பள்ளி உள்ளது. இங்கு, ஐந்தாம் ஆண்டு இளங்கலை சட்டப்படிப்பு படிக்கும் மாணவர்களில் சிலர், கடந்த, 6ம் தேதி பர்த்டே பார்ட்டி நடத்தி உள்ளனர். அப்போது மது அருந்திய, இரு ஐந்தாம் ஆண்டு மாணவர்கள், மதுவில் சிறுநீர் கழித்து கொடுத்து, சக மாணவருக்கு கொடுத்தனர். அவரும் பலமுறை அதை வாங்கி குடித்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த தகவல் வெளியானதும், சிறுநீர் கொடுத்த இரண்டு மாணவர்களும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.

மேலும், அவர்கள் மீது புகாரின் பேரில், ராம்ஜிநகர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர். இந்நிலையில், இரு மாணவர்களும் அடுத்து வரவுள்ள, 10ம் பருவத்தேர்வை எழுத தடைவிதிக்க, தேசிய சட்டப்பள்ளி நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.

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