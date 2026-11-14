தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/யு.பி.எஸ்.சி., தேர்வில் தோல்வி பல் டாக்டர் தற்கொலை

யு.பி.எஸ்.சி., தேர்வில் தோல்வி பல் டாக்டர் தற்கொலை

யு.பி.எஸ்.சி., தேர்வில் தோல்வி பல் டாக்டர் தற்கொலை

UPDATED : நவ 14, 2026 07:44 PM

ADDED : நவ 14, 2026 07:38 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 14, 2026 07:44 PM ADDED : நவ 14, 2026 07:38 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மூக்கண்டப்பள்ளி அருகே, என்.டி.ஆர்., நகரை சேர்ந்தவர் பிரதீப். இவரது மனைவி ரம்யா, 29. இவர்களுக்கு திருமணமாகி, இரண்டரை ஆண்டுகள் ஆகின்றன. குழந்தைகள் இல்லை.

பல் டாக்டரான ரம்யா, கிளினிக் நடத்தாமல் வீட்டிலிருந்தார். இவர், 4 முறை யு.பி.எஸ்.சி., தேர்வு எழுதியும் தேர்ச்சி பெற முடியவில்லை. இதனால் விரக்தியடைந்த அவர் கடந்த, 12ம் தேதி மாலை, வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். அவரது அண்ணன் குணசேகரன், 34, புகார்படி, சிப்காட் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us