56 சுண்ணாம்புக்கல் குவாரிகளில் கனிமவளத்துறை திடீர் ஆய்வு
56 சுண்ணாம்புக்கல் குவாரிகளில் கனிமவளத்துறை திடீர் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:19 AM
சென்னை: கருங்கல், கிரானைட் போன்றவற்றை எடுக்கும் குவாரிகளை இயக்க, தனியாருக்கு கனிமவளத்துறை உரிமம் வழங்குகிறது. இந்த உரிமங்களை பெற்றவர்கள், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவில் கனிம வளங்களை எடுக்கின்றனரா என்பதை, குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
சேலம், திருச்சி, கரூர், திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், கோவை மற்றும் துாத்துக்குடி மாவட்டங்களில், படிக சுண்ணாம்புக்கல் கிடைக்கிறது. படிகமல்லாத சுண்ணாம்புக்கல், அரியலுார், திருச்சி, பெரம்பலுார் மாவட்டங்களில், அதிகமாக கிடைக்கிறது.
சிமென்ட், உரம் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களே, இதற்கான குவாரி உரிமங்களை பெறுகின்றன. கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில், இதற்காக வழங்கப்பட்ட உரிமங்களின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து, கனிமவளத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யத் தொடங்கியுள்ளனர்.
கனிமவளத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில், சுண்ணாம்புக்கல் எடுக்க, அரியலுார், திருச்சி, பெரம்பலுார் மாவட்டங்களில், 56 நிறுவ னங்கள், இதற்கான உரிமங்களை பெற்றுள்ளன. இதன்படி, 8,922 ஏக்கர் பரப்பளவுக்கு சுண்ணாம்புக்கல் எடுக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதில், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுக்கு சுண்ணாம்புக்கல் எடுக்கப்பட்டுள்ளதா அல்லது அதிகமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை ஆய்வு செய்ய உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது. முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதா என்று பார்த்து, நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.