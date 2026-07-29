தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ திருநாகேஸ்வரம் கோவில் கும்பாபிஷேக முறைகேடு விசாரணை முடக்கப்பட்டதாக பக்தர்கள் குற்றச்சாட்டு

﻿ திருநாகேஸ்வரம் கோவில் கும்பாபிஷேக முறைகேடு விசாரணை முடக்கப்பட்டதாக பக்தர்கள் குற்றச்சாட்டு

﻿ திருநாகேஸ்வரம் கோவில் கும்பாபிஷேக முறைகேடு விசாரணை முடக்கப்பட்டதாக பக்தர்கள் குற்றச்சாட்டு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:04 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:04 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டும், திருநாகேஸ்வரம் நாகநாத சுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேக முறைகேடு குறித்த விசாரணை முடக்கப்பட்டுள்ளதாக பக்தர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

தஞ்சை மாவட்டம், கும்பகோணம், திருநாகேஸ்வரத்தில், ராகு ஸ்தலமான நாகநாத சுவாமி கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலில், கடந்த 2021 அக்., 24ல் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.

இதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட கோவில் நிதி, நன்கொடை 8 கோடி ரூபாயில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக புகார் எழுந்தது.

பணியிட மாறுதல் இது தொடர்பாக, அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் நித்யா, ஜெயகுமார், குருக்கள் சங்கர், செல்லப்பா ஆகியோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில், சமூக ஆர்வலர் ஒருவர், பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்தார்.

நீதிமன்ற உத்தரவின்படி நடந்த அறநிலையத்துறை இணை கமிஷனர் விசாரணையில், ஊழல் நடந்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.

அதன் அடிப்படையில், கோவில் குருக்களான சங்கர், செல்லப்பா சேலத்திற்கு பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்டனர்.

இதற்கு அவர்கள் தடையாணை பெற்றனர்.

இவ்வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி புகழேந்தி, அறநிலையத்துறையின் அறிக்கையில் அதிருப்தி அடைந்து, சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டார்.

அந்த உத்தரவுக்கும், குருக்கள் தடையாணை பெற்றனர். அதை எதிர்த்து, கடந்த அரசு மேல்முறையீடு செய்யவில்லை.

இதனால், சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணையை தொடங்கவில்லை.

நடவடிக்கை பக்தர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:

கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் நடந்த கும்பாபிஷேக ஊழலை மறைக்கும் வகையில், சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு தடை ஆணை பெற்று, வழக்கை கிடப்பில் போட்டுஉள்ளனர்.

இந்த விவகாரத்தில், புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக அரசும், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சரும் தலையிட்டு, தடையாணையை விலக்கி, சி.பி.ஐ., அல்லது சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு இந்த வழக்கை மாற்ற வேண்டும்.

இனி இதுபோன்ற ஊழல்கள் நடக்காமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

ஆய்வு அறிக்கை கூறுவது என்ன?

உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவின்படி, 2024 ஜூனில், மண்டல தணிக்கை அலுவலர் தமிழரசி தலைமையில், 11 நாட்கள் ஆய்வு செய்தனர். அவர்கள் அறநிலையத்துறை கமிஷனருக்கு அளித்த அறிக்கை விபரம்: கும்பாபிஷேகத்திற்கான நன்கொடை, காணிக்கை தனியாக வரவு வைக்கப்படவில்லை; பணிகளை முழுமையாக முடிக்காமல் கும்பாபிஷேகம் நடத்தியுள்ளனர். மின்சார பணிகள் அனைத்தும் உபயதாரர் வாயிலாக செய்யப்பட்டதாக அழைப்பிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அதற்கு கோவில் நிதியிலிருந்து 2.3 லட்சம் ரூபாய் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கும்பாபிஷேகத்திற்கு கோவில் நிதியை பயன்படுத்தக் கூடாது என்ற கமிஷனரின் உத்தரவை மீறி, 80 லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது. உபயதாரரால் வழங்கப்பட்ட, 623 கிராம் வெள்ளி கவசம் மற்றும் பழைய வெள்ளி கவசம் குறித்த தகவல்கள் பதிவேடுகளில் இல்லை. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us