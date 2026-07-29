திருநாகேஸ்வரம் கோவில் கும்பாபிஷேக முறைகேடு விசாரணை முடக்கப்பட்டதாக பக்தர்கள் குற்றச்சாட்டு
திருநாகேஸ்வரம் கோவில் கும்பாபிஷேக முறைகேடு விசாரணை முடக்கப்பட்டதாக பக்தர்கள் குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:04 PM
சென்னை: உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டும், திருநாகேஸ்வரம் நாகநாத சுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேக முறைகேடு குறித்த விசாரணை முடக்கப்பட்டுள்ளதாக பக்தர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
தஞ்சை மாவட்டம், கும்பகோணம், திருநாகேஸ்வரத்தில், ராகு ஸ்தலமான நாகநாத சுவாமி கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலில், கடந்த 2021 அக்., 24ல் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.
இதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட கோவில் நிதி, நன்கொடை 8 கோடி ரூபாயில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக புகார் எழுந்தது.
பணியிட மாறுதல் இது தொடர்பாக, அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் நித்யா, ஜெயகுமார், குருக்கள் சங்கர், செல்லப்பா ஆகியோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில், சமூக ஆர்வலர் ஒருவர், பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்தார்.
நீதிமன்ற உத்தரவின்படி நடந்த அறநிலையத்துறை இணை கமிஷனர் விசாரணையில், ஊழல் நடந்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
அதன் அடிப்படையில், கோவில் குருக்களான சங்கர், செல்லப்பா சேலத்திற்கு பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்டனர்.
இதற்கு அவர்கள் தடையாணை பெற்றனர்.
இவ்வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி புகழேந்தி, அறநிலையத்துறையின் அறிக்கையில் அதிருப்தி அடைந்து, சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டார்.
அந்த உத்தரவுக்கும், குருக்கள் தடையாணை பெற்றனர். அதை எதிர்த்து, கடந்த அரசு மேல்முறையீடு செய்யவில்லை.
இதனால், சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணையை தொடங்கவில்லை.
நடவடிக்கை பக்தர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் நடந்த கும்பாபிஷேக ஊழலை மறைக்கும் வகையில், சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு தடை ஆணை பெற்று, வழக்கை கிடப்பில் போட்டுஉள்ளனர்.
இந்த விவகாரத்தில், புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக அரசும், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சரும் தலையிட்டு, தடையாணையை விலக்கி, சி.பி.ஐ., அல்லது சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு இந்த வழக்கை மாற்ற வேண்டும்.
இனி இதுபோன்ற ஊழல்கள் நடக்காமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.