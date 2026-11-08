உள்ளாட்சி தேர்தலில் த.மா.கா., தனித்து போட்டியிடாது: வாசன்
உள்ளாட்சி தேர்தலில் த.மா.கா., தனித்து போட்டியிடாது: வாசன்
ADDED : நவ 08, 2026 05:12 PM
– நமது நிருபர் –
‘‘உள்ளாட்சி தேர்தலில் த.மா.கா., தனித்து போட்டியில்லை. தேர்தல் அறிவிக்கும் வரையில் தனித்து இயங்குவோம்,’’ என, அக்கட்சியின் தலைவர் வாசன் தெரிவித்தார்.
சென்னை, ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள த.மா.கா., தலைமை அலுவலகத்தில், இன்று (நவ.,8) கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடிய பின், அவர் அளித்த பேட்டி:
மூப்பனார் துவக்கிய த.மா.கா., எப்போதும் வலிமையான பாரதத்திற்கும், வளமான தமிழகத்திற்கும் தொடர்ந்து உழைக்கும்.
தமிழகத்தில் த.வெ.க., அரசின் நல்லாட்சியை வரவேற்கிறோம். தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்லில் த.வெ.க., வேட்பாளர்களை ஆதரித்தோம்.
வரும் உள்ளாட்சி தேர்தல் வரை தனித்து இயங்குவோம்; ஆனால், தனித்து போட்டியிட மாட்டோம். காங்கிரசுடன் இணைந்து செயல்படுவோம். கடந்த 12 ஆண்டுகளாக கூட்டணி அரசியலில் ஈடுபட்டோம். இனியும் அதையே நாங்கள் தொடர்வோம்.
கிராமங்கள், நகராட்சிகள் மற்றும் மாநகராட்சிகளில் த.மா.கா.,வின் கட்டமைப்பை விரிவாக்கி, வலுப்படுத்தி வருகிறோம். உள்ளோம். மாவட்டவாரியாக ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடத்தி வருகிறோம். ஒரு மாத காலம் தொடர் சுற்றுப்பயணம் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்,